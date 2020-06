Your browser does not support HTML5 video.

Ngao ngán cảnh tài xế mặc đồng phục Grabbike lẻn vào nhà dân trộm lồng chim 10:06 09/06/2020 Khi không thấy ai để ý, tài xế mặc đồng phục Grabbike đã lẻn vào nhà dân bên đường, liều lĩnh trộm một lồng chim chào mào rồi lặng lẽ rời đi.