Ngày Quốc Khánh mùng 2/9/2020 được nghỉ mấy ngày?

Quốc Khánh Việt Nam năm 2020 là ngày thứ 4. Do đó cán bộ công chức viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội , người lao động làm việc tại các cơ sở sẽ được nghỉ 1 ngày.

Theo điều 115 Bộ luật Lao động năm 2012, người lao động sẽ được nghỉ làm và được hưởng nguyên lương vào dịp lễ Quốc Khánh. Còn đối với những cơ quan tổ chức không thực hiện lịch nghỉ ngày Quốc Khánh cố định sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của mình để bố trí lịch nghỉ cho nhân viên sao cho phù hợp.

Trường hợp người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ Quốc Khánh sẽ được hưởng tiền lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Ngoài ra, căn cứ tại khoản 1 Điều 115 Bộ Luật Lao động quy định người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

Tết Âm lịch 05 ngày;

Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Quốc hội đã thông qua bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019, theo đó Quốc hội đã chấp thuận việc sẽ bổ sung thêm một ngày nghỉ vào ngày liền kề với ngày Quốc Khánh 2/9. Tuy nhiên, bộ luật này chỉ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021. Như vậy từ năm sau người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày vào dịp lễ Quốc Khánh mùng 2/9.

