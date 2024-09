Ngày 26/9 là ngày gì? Các sự kiện diễn ra vào ngày 26/9

Các sự kiện nổi bật nhất diễn ra vào ngày 26/9, từ những sự kiện lịch sử chính trị đến những sự kiện văn hóa và xã hội.

Sự kiện trong nước diễn ra trong ngày 26/9

Ngày 26/9/1945: Đoàn quân Nam tiến đầu tiên rời Hà Nội từ ga Hàng Cỏ vào chi viện cho miền Nam, mở đầu cho phong trào Nam tiến, cả nước sát cánh cùng đồng bào Nam bộ và Nam Trung bộ đánh giặc cứu nước.

Ngày 26/9/1956: Thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 26/9/1997: Việt Nam và Haiti thiết lập quan hệ ngoại giao. (Theo Báo Thế giới và Việt Nam)

Ngày 26/9/2007: Nhịp dẫn cầu Cần Thơ sập làm 54 người chết, 180 người bị thương

Ngày 26/9/2010: Khánh thành Nhà máy Thủy điện Thái An. Đây là dự án thủy điện lớn của tỉnh Hà Giang, khởi công xây dựng ngày 11-8-2007. Nhà máy Thủy điện Thái An được xây dựng trên địa bàn xã Thái An (huyện Quản Bạ) và xã Thuận Hòa (huyện Vị Xuyên). Nhà máy có công suất 82MW, với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. (Theo TTXVN)

Ngày 26/9/2010: Khánh thành và gắn biển cầu Vĩnh Tuy giai đoạn I. Cầu Vĩnh Tuy được ghi nhận là một trong những dự án giao thông lớn nhất của thành phố kịp hoàn thành để kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây là cây cầu lớn do Việt Nam xây dựng 100%.

Ngày 26/9/2011: Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1674/QĐ-TTg thành lập Bảo tàng Lịch sử quốc gia trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. (Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản)

Ngày 26/9/2018: Việt Nam và Liên hợp quốc ký bản ghi nhớ về việc cử bệnh viện dã chiến tới Nam Sudan. Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử quân y tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Sự kiện quốc tế diễn ra trong ngày 26/9

Ngày 26/9/1687: Đền Parthenon tại Athena bị phá hủy một phần trong một xung đột vũ trang giữa Venezia và Ottoman.

Ngày 26/9/1849: Ngày sinh Ivan Petrovich Pavlov - nhà sinh lý học Nga vĩ đại. Ông được trao Giải thưởng Nobel về sinh lý và y khoa năm 1904. Ông còn được bầu làm Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Nga vào năm 1907; tiến sĩ danh dự tại Đại học Cambridge vào năm 1912 và được trao tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh vào năm 1915.

Ngày 26/9/1945: Ngày mất Béla Viktor János Bartók - nhạc sĩ người Hungary.

Ngày 26/9/1953: Ngày mất danh họa Từ Bi Hồng. Ông sinh ngày 19/7/1895 tại tỉnh Hồ Giang, Trung Quốc, có biệt tài vẽ ngựa. Ông là danh họa đầu tiên có công chấn hưng nền nghệ thuật Trung Quốc đương đại. Ông đã dung hòa hai dòng nghệ thuật Đông - Tây, tạo cho nền nghệ thuật Trung Hoa hiện đại một hơi thở mới.

Ngày 26/9/1957: West Side Story, nhạc kịch phỏng theo Romeo và Juliet của Shakespeare, trình diễn lần đầu tiên tại sân khấu Broadway, New York, Hoa Kỳ.

Ngày 26/9/1983: Trung tá Xô Viết Stanislav Yevgrafovich Petrov tránh được chiến tranh hạt nhân khắp thế giới bằng cách chứng nhận báo động giả mặc dù hệ thống báo trước cho rằng Hoa Kỳ đang tấn công.

Ngày 26/9/2002: Phà quốc doanh MV Le Joola của Senegal bị lật úp ngoài khơi bờ biển Gambia, khiến ít nhất 1.863 người thiệt mạng

Ngày 26/9/2016: Nhật Bản và Mỹ đã ký Thỏa thuận Thu nhận và dịch vụ tương hỗ (ACSA) sửa đổi nhằm thúc đẩy hợp tác hậu cần giữa các lực lượng hai nước, sau khi luật an ninh mới của Tokyo có hiệu lực từ tháng 3-2016 cũng như tăng cường liên minh an ninh Nhật-Mỹ.

Ngày 26/9/2018: Không quân Ấn Độ thử thành công tên lửa không đối không Astra do nước này tự chế tạo.

Ngày 26/9/2019: Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết lên án các biện pháp cấm vận đơn phương của Mỹ chống Venezuela. (Theo TTXVN)