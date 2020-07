Con gái cặp vợ chồng bị anh trai sát hại hé lộ linh cảm chết chóc từ cuốn nhật ký bị hại để lại

Theo cáo trạng, bị cáo Bùi Xuân Hồng bị truy tố theo điểm a, khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự. Dự kiến phiên tòa sẽ bắt đầu vào 7h30 ngày 8/7. Bị cáo Hồng là cựu giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên. Bị cáo nghỉ hưu được vài năm trước khi gây ra án mạng.

Trước đó, ngày 17/9/2019, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Hồng về hành vi Giết người. Theo cơ quan điều tra, bị cáo Hồng truy sát cả nhà em gái do mâu thuẫn tiền bạc.