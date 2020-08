Ngày mai (11/8): Hơn 200 thí sinh phải thi lại Văn và Địa Lý do lỗi của giám thị

Theo báo cáo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo , vào chiều hôm nay, 10/8, gần 900.000 thí sinh đã chính thức hoàn thành đợt 1 Kỳ thi THPT Quốc gia 2020. Tỷ lệ số thí sinh đến dự thi đạt trên 96%. Trong đó, 26.168 thí sinh không thể dự thi do chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19 . Những thí sinh này sẽ cùng với các thí sinh tại Đà Nẵng, một số huyện tại Quảng Nam, và các thí sinh thuộc diện F1 và F2 tiến hành dự thi vào Đợt 2, Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 sẽ dễ ra tới đây khi tình hình dịch bệnh ổn định.

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có 38 thí sinh bị đình chỉ thi, 18 cán bộ coi thi bị xem xét xử lý, do chưa thực hiện đúng quy chế.

Về 18 cán bộ coi thi bị xem xét xử lý, do chưa thực hiện đúng quy chế, không đảm bảo đầy đủ giờ làm bài môn Ngữ văn của một số thí sinh ở 1 phòng thi Bắc Ninh, một phòng thi ở Bình Phước (môn Địa lý) và 7 phòng thi ở Điện Biên (môn Địa lý). Những thí sinh này sẽ được thi đề dự bị vào ngày 11/8.

Gần 900.000 thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vào hôm nay 10/8 (Ảnh minh họa)

Các lỗi của giám thị dẫn đến ảnh hưởng tới thời gian của thí sinh đó là: ký nhầm vào ô chấm thi; phát đề thi chậm; nhầm đối tượng miễn thi.

Cụ thể, ở Bắc Ninh, cán bộ thi đã ký nhầm vào ô "cán bộ chấm thi" nhưng vì bị tâm lý nên các thầy cô yêu cầu thí sinh chép lại bài làm. Còn ở Điện Biên, giám thị phát đề chậm 5 phút ở môn thi thành phần Địa Lý, thuộc tổ hợp KHXH. Tuy nhiên cuối giờ, các thí sinh không được bù thêm thời gian.

Tại Bình Phước, chuyện hy hữu xảy ra khi các giám thị và thí sinh đều nghĩ vì là học sinh giỏi cấp trường nên được miễn thi Địa lý. Giám thị không kiểm tra lại mà cho thí sinh không tham gia thi. Kết thúc buổi thi mới phát hiện ra sự việc.





Khoảng 200 thí sinh tại 9 phòng thi tại Bắc Ninh, Điện Biên và Bình Phước sẽ thi lại các môn Ngữ Văn và Địa Lý vào ngày mai (11/8)

Quảng Ninh có 1 điểm thi in sao thiếu đề khiến thí sinh bị ảnh hưởng giờ làm bài. Tuy nhiên tại hội đồng thi này đã cho sĩ tử bù giờ làm bài nên không phải thi lại như trường hợp các tỉnh trên.

Đến nay, ngoài các thí sinh đã hoàn thành đợt thi đầu tiên, 26.308 thí sinh khác chưa thể dự thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chiếm 2,92% thí sinh đăng ký. Theo đó, các địa phương sẽ đề xuất thời gian thi sau nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.









Your browser does not support HTML5 video.

Ngày đầu Kỳ thi THPT Quốc gia 2020









Xem thêm: Thí sinh hoang mang trước nghi vấn đề thi GDCD mắc lỗi sai nghiêm trọng?





Theo Thùy Dương/SKCĐ