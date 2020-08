 Ngày mai (8/8), hơn 900.000 thí sinh cả nước tham dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Gần 900.000 thí sinh sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT vào ngày mai



Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức thành 2 đợt

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm 2020, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT của TP.Đà Nẵng là 10.955, trong đó có 9.385 thí sinh (85,67%) đăng ký xét tuyển sinh bằng kết quả thi. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT của Quảng Nam năm 2020 là 16.518, trong đó có 12.121 thí sinh (73,38%) đăng ký xét tuyển sinh bằng kết quả thi.

Như thông tin đã đưa, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra chính thức từ ngày 08/08 đến ngày 10/08. Kỳ thi nhằm mục đích xét tốt nghiệp THPT cho các thí sinh dự thi, đánh giá chất lượng đào tạo ở bậc phổ thông và sử dụng kết quả thi để xét tuyển đầu vào các trường Đại học và Cao đẳng trên cả nước.

Các điểm thi đã được tiến hành khử khuẩn theo đúng hướng dẫn cho công tác chuẩn bị cho kỳ thi

Hà Nội xác nhận không có trường hợp F0, F1

Lịch thi tốt nghiệp THPT chính thức năm 2020 đợt 1

Như đã công bố, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra trong 03 ngày từ 08/08/2020 đến 10/08/2020, cụ thể như sau:



Your browser does not support HTML5 video.

Những lưu ý khí điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh



Xem thêm: Giảm 10% giá vé tàu cho thí sinh và người thân đi thi tốt nghiệp THPT, nhập học Đại học



Theo Thùy Dương/SKCĐ