Ngay sau bão số 8, bão số 9 (Molave) sẽ tiến thẳng vào Biển Đông từ đêm mai

Động vật đại chiến số 71: Linh cẩu khiêu khích 3 con sư tử và cái kết

Với kích thước và sức mạnh thua kém, linh cẩu thường phải nhường bước mỗi khi sư tử xuất hiện. Ấy vậy mà con linh cẩu trong clip dưới đây đã làm điều ngược lại, nó cùng lúc khiêu khích không chỉ 1 mà 3 con sư tử.