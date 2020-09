'Ngày xưa tao học giỏi lắm' là có thật: Nữ sinh 'há hốc' khi xem trộm vở ghi chép môn Sinh của mẹ

Cô bạn Việt Tú, nữ sinh 13 tuổi tới từ Cai Lậy, Tiền Giang mới đây đã chia sẻ những bức ảnh chụp lại cuốn vở Sinh học lớp 8 của mẹ mình từ 35 năm trước. Cuốn vở này ngay lập tức nhận được sự chú ý của cư dân mạng, không phải bởi điều gì khác ngoài sự tỉ mỉ của chủ nhân cuốn vở.

Chúng ta đều biết, đối với thế hệ 6x, 7x, riêng việc 'cõng' được con chữ tới trường đã là một sự 'vươn lên trong học tập'. Thời đó không có hàng chục cuốn sách để học từ sáng tới khuya như bây giờ, cũng chẳng có 1 chiếc hộp bút đầy đủ các màu để 'note' lại những trang vở sặc sỡ. Thế hệ cha mẹ chúng ta chỉ có vài cây viết, vài cuốn vở là đã 'full giáp' tiến tới trường để học tập rồi.

Sinh học, vốn được biết tới là môn học nghiên cứu về sự sống. Ở đó chúng ta được làm quen với những loài động vật, thực vật, tìm hiểu cấu tạo bên trong con người. Để học về những thứ chúng ta chưa-từng được nhìn thấy, những hình ảnh minh họa luôn đóng vai trò cực quan trọng.

Nếu ngày nay, chúng ta chỉ cần tìm kiếm trên mạng là sẽ có đủ bộ trái phải trên dưới hình ảnh từng bộ phận cơ thể kèm chi tiết chú thích, thì ngày xưa, tất cả đều được 'hiển thị' thông qua khả năng hội họa của từng học sinh. Cùng 'ngó nghiêng' cuốn vở đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng dưới đây nhé!





Tú cho biết, mẹ bạn thường kể ngày đó là lớp phó học tập, thường xuyên giúp các bạn cùng làm bài tập và vẽ hộ các bạn luôn. Nghe thì có vẻ 'khó tin' vì đây rõ ràng là mẫu câu quen thuộc mà phụ huynh nào cũng hay kể cho con, nhưng thực tế, thông qua cuốn vở ghi chép này, Tú đã tin chắc mẹ mình đã là một học sinh xuất sắc ngay từ khi học lớp 8 rồi! Tú cho biết, vẽ đẹp là vậy, nhưng mẹ của cô bạn lại học giỏi nhất môn Toán và Lịch Sử cơ. Vừa giỏi toán, vừa vẽ đẹp lại còn ham mê lịch sử, mẹ của Việt Tú chắc chắn từng là 'cực phẩm' thời đi học.

Chủ nhân cuốn vở gây bão cộng đồng mạng

Ngay khi bài chia sẻ được đăng lên mạng xã hội đã thu về gần 50 nghìn lượt tương tác và bình luận. Nhiều học sinh bày tỏ sự kinh ngạc cũng như khâm phục vô cùng vì sự chỉn chu, kiên nhẫn và tài năng của người mẹ này. Có bạn cũng bồi hồi nhớ lại ngày xưa đi học cũng có bài tập vẽ như này nhưng thường "ăn" điểm kém vì vẽ ẩu và chẳng đúng hình mô tả chút nào.

Theo Thùy Dương/SKCĐ