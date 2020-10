Nghệ An, Hà Tĩnh đồng loạt cho học sinh nghỉ học từ hôm nay để tránh mưa lũ

Hà Tĩnh cho hơn 300.000 học sinh nghỉ học

Sáng nay 19/10, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã cho hơn 300.000 học sinh tại 667 trường học từ bậc Mầm non đến THPT thuộc 13 huyện, thị, thành phố nghỉ học.

Trong thời gian này, các trường phải cắt cử người túc trực 24/24 để theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của thời tiết để kịp thời triển khai các phương án và lực lượng ứng cứu theo kế hoạch.

Hà Tĩnh đã cho hớn 300 nghìn học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết, các trường cần chủ động các phương án để đảm bảo tài sản trong trường và các lớp học, chủ động di dời máy móc, thiết bị dạy học và hồ sơ tài liệu quan trọng đến vị trí tầng cao, hoặc chuyển hẳn đến nơi an toàn để tránh bị hư hỏng.

Trong thời gian được nghỉ học, các trường cũng nhắc nhở bậc phụ huynh nên quản lý sát sao con em mình, tránh để những tình huống đuối nước thương tâm xảy ra.

Việc cho học sinh trở lại trường học sẽ căn cứ vào tình hình thực tế mưa lũ ở các địa bàn để đưa ra quyết định.

Nghệ An cũng cho học sinh nghỉ học từ hôm nay

Từ chiều qua 18/10, Phòng GD&ĐT huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An đã ra công văn khẩn, yêu cầu các trường chủ động học sinh nghỉ học từ thứ 2 ngày 19/10 cho đến khi thời tiết ổn định và việc đi lại có thể đảm bảo an toàn trở lại.

Cùng với đó, phòng GD&ĐT cũng yêu cầu các trường tổ chức ăn bán trú, nội trú cần thông báo cho học sinh đã về nhà vào ngày cuối tuần không di chuyển ra khỏi khu vực lớp trường, lớp trong thời điểm nguy hiểm. Với học sinh đang ở tại trường, nhà trường cần tổ chức quản lý học sinh một cách cẩn thận và sát xao, không để cho học sinh ra khỏi trường, đồng thời tổ chức nấu ăn đảm bảo cho học sinh.

Huyện Tương Dương là một huyện miền núi có nhiều sông suối lớn. Bên cạnh đó huyện cũng có nhiều xã ở gần khu vực hồ thủy điện. Trong khi đó rất nhiều thủy điện hiện nay đã tiến hành xả lũ, gây nguy hiểm cho người dân.

Nghệ An đã chủ động cho các trường nghỉ học để đảm bảo an toàn cho các em học sinh

Ở huyện miền núi Kỳ Sơn cũng có mưa lớn trong nhiều ngày qua, gây nguy cơ sạt lở đất cao. Ông Phan Văn Thiết, trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn cho biết, Phòng sẽ chỉ đạo các trường nghỉ học từ từ 2, ngày 19/10 để đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

Ở huyện Con Cuông, do mưa lũ gây ngập lụt cục bộ tại một số tuyến đườngvà đập tràn nên nhiều trường đã co học sinh nghỉ học từ hôm nay.

Trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, nhiều trường mầm non, tiểu học, THCS cũng đã thông báo cho học sinh nghỉ học vào ngày mai 20/10. Đồng thời Phòng GD&ĐT thành phố Vinh đã yêu cầu tất cả các trường trên địa bàn thành phố thông báo nghỉ học trong ngày thứ 2 do mưa to vẫn còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới. Các trường cũng cho biết tùy theo diễn biến thời tiết mà sẽ có thông báo riêng đến từng phụ huynh.

Theo Phương Hoa/SKCĐ