Nghệ An: Đến vùng đất người dân bỏ trồng hoa màu sang trồng dược liệu quý

Gần đây, người dân Nghệ An đang chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất, từ cây hoa màu sang cây dược liệu mang lại hiệu quả kinh tế cao, đầu ra ổn định vì đây là vùng đất hiếm.

Trồng cây cao… thu nhập thấp

Con cuông là huyện vùng cao của Nghệ An, có vườn quốc gia nổi tiếng Pù Mát. Hệ sinh thái đa dạng. Đặc biệt, vùng đất này được thiên ban tặng nhiều ưu đãi về khí hậu và thổ nhưỡng trong vùng đệm Vườn Quốc gia Pù Mát. Do vậy, nơi đây được nhiều nhà khoa học khuyên nên trồng các loại cây dược liệu do đặc tính của đất sẽ làm cho cây dược liệu có hàm lượng dược tính cao và năng suất vượt trội hơn hẳn các vùng canh tác khác.

Nhận thấy tiềm năng đang bị lãng phí, ông Phan Xuân Diện (nguyên là phó phòng nông nghiệp huyện Con Cuông) sau khi tham dự một cuộc hội thảo đã mạnh dạn chủ động đưa cây dược liệu về tiến hành trồng thử trên đất, và thực sự nó đã đem lại bất ngờ. từ đó ông nảy sinh ra nhân rộng mô hình, tạo tiền đề để bà con nơi đây nhận thấy đây là loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao và chuyển đổi từ cây công nghiệp hàng năm sang cây dược liệu.

Trước đây bà con chủ yếu là trồng cây Mía, Ngô, Khoai, Đậu, Lạc…. là cây hoa màu thời vụ, trồng và chăm sóc rất khó khăn. Loại cây này đòi hỏi chăm sóc cao, đầu ra không ổn định và đặc biệt với bài ca muôn thưở “được mùa mất giá”.

Rất nhiều hộ dân chọn cây dược liệu bởi đây là giống cây cho hiệu quả kinh tế cao và đầu ra ổn định.

Trồng cây dược liệu vốn thấp… mang lại thu nhập cao.

Ông Phan Bình Thuận trưởng thôn 29 xã Châu Khê cho biết: “Lâu nay dân tôi trồng cây công nghiệp hàng năm hiệu quả kinh tế thấp. từ khi anh Diện đưa cây dược liệu về đây trồng và hiệu quả mang lại rất cao, gấp mấy lần cây mía nên những mảnh đất tốt nhất được bà con lựa chọn trồng cây cà gai leo, nhiều người đăng ký và giống cây không cung cấp kịp...."





Theo chia sẻ của các hộ dân, mỗi ha có thể cho thu nhập hơn 350 triệu/năm nếu so với trồng mía gấp 4 lần. Ban đầu, số vốn phải bỏ ra sẽ mất nhiều hơn vì mỗi ha đất chi phí cho giống mất 40 triệu nhưng sau thì không mất tiền mua giống nữa vì chúng cho thu hoạch đến 3 – 4 năm mới phải trồng lại. Cứ 4-6 tháng là thu hoạch 1 lần.

Bí thư thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao sản phẩm của công ty Dược liệu Pù Mát trong 1 lần thăm mô hình của Công Ty. Bí thư thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao sản phẩm của công ty Dược liệu Pù Mát trong 1 lần thăm mô hình của Công Ty.

Chia sẻ về quá trình khởi nghiệp của mình, anh Phan Xuân Diện cho hay: “Trong thời gian còn làm ở phòng Nông nghiệp, tôi đã trăn trở làm sao để phát triển nông nghiệp ở huyện nhà từ thế mạnh mà thiên nhiên mang lại và đúng dịp ủy ban tỉnh có hội thảo về phát triển cây dược liệu, tôi quyết định chọn cây cà gai leo làm chủ đạo cho mô hình trồng và chế biến dược liệu. Cùng với cây cà gai leo, tôi bắt đầu thêm cả giảo cổ lam và cây thìa canh, đinh lăng. Từ đó, tôi thành lập công ty Cổ phần Dược liệu Pù Mát để trồng và chế biến các sản phẩm từ những cây dược liệu đó mang ra thị trường phân phối. Quá trình trồng và chăm sóc, được áp dụng quy trình theo tiêu chuẩn GACP (Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc)”.





Trao đổi về quá trình chuyển dịch từ trồng cây công nghiệp hàng năm sang trồng cây dược liệu trên địa bàn huyện, bà Hà Thị Hợi – Phó chủ tịch hội nông dân chia sẻ: “Từ khi bà con nơi đây chuyển đổi cơ cấu cây trồng (từ cây hoa màu sang cây dược liệu), do đầu ra ổn định và đây là loại cây dược liệu đem lại hiểu quả kinh tế cao. Đời sống bà con nơi đây được cải thiện đáng kể.”.





Các sản phẩm Trà túi lọc Cà gai leo, dây thìa canh, giảo cổ lam của Công ty CP Dược Liệu Pù Mát được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh tại Quyết định 303/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh Nghệ An.





Sản phẩm của Công ty Dược liệu Pù Mát có lợi cho Sức Khỏe





Về vấn đề đầu ra cho sản phẩm, ông Phan Xuân Diện cho biết Cty đang có những ý tưởng hay và táo bạo: “Dây thìa canh, cà gai leo, kim ngân là những cây dược liệu có giá trị hỗ trợ điều trị một số bệnh như tiểu đường type 1 và type 2, giúp hạ và ổn định huyết áp, mỡ máu (dây thìa canh); bảo vệ phục hồi tế bào gan, hạ men gan, tăng cường chức năng gan trong các trường hợp suy giảm chức năng gan do viêm gan, gan nhiễm mỡ, viêm gan B, giải độc rượu bia (cà gai leo); thanh nhiệt, giải độc, chữa mụn nhọt, mề đay, lở ngứa ban sởi, tả, lỵ (kim ngân)…

Các sản phẩm được chiết xuất từ vùng đất "Hiếm" thường có dược tính cao hơn nên chất lượng tốt hơn và được rất nhiều người sử dụng hơn.

Thực tế cho thấy, đối tượng sử dụng các loại dược liệu này đang có xu hướng tăng. Chúng tôi đang có ý tưởng sẽ xin mở gian hàng giới thiệu, bán sản phẩm ở Bệnh viện nội tiết tỉnh hay ít ra cũng ở gần khu vực bệnh viện; nếu đủ điều kiện sẽ tổ chức cấp miễn phí cho một số đối tượng, đối chứng với những người không sử dụng sản phẩm để thấy giá trị của việc sử dụng các loại dược liệu này. Trong tương lai, chúng tôi sẽ thành lập ở mỗi huyện một nhóm bán hàng. Những tài liệu khoa học nói về giá trị của những loại cây dược liệu này cũng sẽ được cung cấp, tư vấn miễn phí cho khách hàng”.

Nói về dự định cho tương lai, ông Diện cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng mở rộng diện tích canh tác và quy mô sản xuất. vì đây là vùng đất “HIẾM” nên cây dược liệu ở đây có dược tính cao được nhiều đối tác tin dùng”.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU PÙ MÁT

Địa Chỉ: Khối 1 - Thị trấn Con Cuông - huyện Con Cuông - Nghệ An

Hotline: 0865.888.205 - 0915.885.205

Đức Thanh