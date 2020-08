Nghẹn lòng bức thư của BN1020 gửi đến anh trai ruột cùng nhiễm COVID-19 trước khi người anh qua đời

Ngày 29/8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế Thành phố Đà Nẵng đã thông tin về một trường hợp tử vong thứ 31 ở Việt Nam do nhiễm virus SARS-CoV-2

BN996, tên là P.H.T, nam giới, 28 tuổi, quê ở xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam. Bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố bị nhiễm bệnh vào ngày 20/8.

Trước đó bệnh nhân này đã từng điều trị ung thứ tại Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó được chuyển qua Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Lúc này BN1020 cũng đến Bệnh viện để chăm sóc anh trai mình.

Khi cả 2 anh em sau khi xét nghiệm cùng bị nhiễm COVID-19 thì đều đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Tuy nhiên người em thì được điều trị tại khu bệnh nhân triệu chúng nhẹ tại Khoa Nội 2 còn người anh thì có nhiều bệnh nền phức tạp nên được điều trị tại phòng bệnh đặc biệt hơn.

Theo thông tin được biết người anh là BN 996 đang mang nhiều bệnh nền nặng như ung thư , có bệnh bạch cầu cấp dòng lympho, suy tủy giảm 3 dòng tế bào.

"Bệnh nhân 996 có nhiều bệnh nền nặng và tiên lượng xấu, mặc dù đội ngũ y bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được", 1 bác sĩ chia sẻ.

Như có linh cảm từ trước, chiều ngày 28/8, bệnh nhân 1020 đã xin một miếng thùng carton để viết vài dòng thư động viên, nhờ các y bác sĩ trong khu bệnh nặng đọc cho anh trai mình nghe, trước khi BN996 mất dần ý thức.

Bức thư của BN1020 gửi cho anh trai mình ở phòng bên cạnh

"Em là T. đây. Anh Hai ơi, anh có khỏe không. Mọi người ở nhà vẫn khỏe, vẫn trông tin anh từng ngày. Anh cứ yên tâm, mọi việc ở nhà đã có mọi người nhiệt tình giúp đỡ, ủng hộ cho anh rất nhiều. Bây giờ chỉ cần anh cố gắng mạnh mẽ lên, ý chí chiến thắng vượt qua gian đoạn khó khăn này. Anh hãy kiên cường lên... Em và ba má mong anh mau khỏe để về với gia đình ", những lời động viên mà BN1020 gửi đến anh trai ruột cùng nhiễm COVID-19 của mình, qua vách ngăn bằng gương của 2 khu điều trị nặng - nhẹ.

Tiếc thay, chỉ vài giờ sau khi các bác sĩ nhận thư của người em thì BN996 đã qua đời sau gần 10 ngày chiến đấu với bệnh tật mà không có người thân bên cạnh. Xót xa hơn khi ngày anh trai mất, người em vẫn phải ở lại bệnh viện Phổi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị COVID-19. Chứng kiến khoảnh khắc ấy, nhiều y bác sĩ tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã không khỏi rơi nước mắt.

"Người em tưởng người anh còn biết nhưng thực ra người anh hôn mê từ lâu rồi. Do đó, chúng tôi đành phải giữ bức thư lại đó. Trong khi người em vẫn đang cố gắng chiến đấu với Covid-19, thì người anh đã ra đi sau chuỗi ngày kiệt sức với những căn bệnh nền nặng và diễn tiến quá nhanh. Thật là đau xót trước tình cảnh éo le của 2 anh em", một nữ điều dưỡng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng nghẹn ngào chia sẻ.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 31 tử vong: Bệnh nhân 996

