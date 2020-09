Tâm sự của chàng trai Elliott Dallen bị ung thư giai đoạn cuối ở tuổi 31 khiến giới trẻ bừng tỉnh

Your browser does not support HTML5 video.

Messi lộ vẻ mệt mỏi, chán nản trong buổi tập đầu tiên tại Barca cùng huấn luyện viên Koeman

Sau lùm xùm ra đi không thành, cuối cùng Messi cũng đã trở lại Barca tập luyện cùng đồng đội và huấn luyện viên Koeman tuy nhiên trên khuôn mặt anh vẫn lộ vẻ mệt mỏi, chán nản.