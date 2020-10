Nghẹn ngào với bài hát nam sinh 18 tuổi sáng tác tặng 13 liệt sĩ tại Rào Trăng 3

Võ Việt Phương hiện là học sinh lớp 12 của trường Phổ thông Năng Khiếu, trường THPT thuộc Đại học Quốc Gia TP. HCM. Em được bố kể cho câu chuyện đau lòng về 13 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trên đường cứu hộ công trình thủy điện Rào Trăng 3 khi làm nhiệm vụ tại trạm kiểm lâm Sông Bồ, thuộc xã Xuân Phong, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Phương chia sẻ, bản thân em rất xúc động khi được bố kể lại về câu chuyện này, em muốn tri ân tới các cán bộ và chiến sĩ này theo cách riêng của mình. Thực tế, bố của Phương đã sáng tác một bài thơ gửi tặng những chiến sĩ này. Bố em mong muốn Phương sẽ phổ nhạc cho chính bài thơ ấy, nhưng Phương muốn sử dụng chính những cảm xúc và suy nghĩ của mình để làm nên một bài hát riêng mang tên 'Tạm biệt, cha đi'.

Bài hát dành tặng 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh tại Rào Trăng 3

Ca khúc này được Phương sáng tác và thể hiện chỉ trong một đêm, ngay sau khi nghe bố kể chuyện. Bố đã quay lại video Phương thể hiện ca khúc 'Tạm biệt, cha đi' chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen, sự đồng cảm của cư dân mạng.

Sau khi tìm hiểu tin tức trên internet, Phương cho biết, em tưởng tượng như mình rơi vào hoàn cảnh của những bạn nhỏ bỗng một sáng thức dậy nhận được tin dữ khi người cha, người chú, người anh của mình đã vĩnh viễn ra đi. Từ đó, Phương đồng cảm và sử dụng chính những xúc cảm đó để làm chất liệu cho bài hát da diết 'Tạm biệt, cha đi'.

Bài hát được Việt Phương sáng tác

Việt Phương cho biết câu chuyện của 13 chiến sĩ hy sinh tại Rào Trăng có thể là nguồn cảm xúc để em tiếp tục sáng tác. Ca hát và sáng tác ca khúc vừa là năng khiếu, cũng là đam mê và con đường mà Việt Phương theo đuổi. Thỉnh thoảng, Phương vẫn đi diễn. gia đình thấy em đam mê và chú tâm nên tôn trọng ước mơ của con.

Phương cho rằng việc ca hát và sáng tác không ảnh hưởng nhiều việc học. Đây cũng là cách Phương giải tỏa căng thẳng khi học tập.

