Nghẹt thở với pha cứu mạng bé trai 11 tháng tuổi nuốt phải đồng xu 12:01 20/06/2020 Một phó cảnh sát trưởng ở Los Angeles đã đưa ngón tay kiểm tra miệng đứa trẻ và giúp em nôn. Ông tìm cách để em có thể thở được. Chính hành động này đã cứu mạng bé khi vô tình nuốt phải đồng xu dẫn đến bất tỉnh.