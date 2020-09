Điều tra nghi án 2 ông cháu bị sát hại tại nhà riêng ở Hà Giang

Cụ thể, khoảng 10h ngày 30/8, người dân địa phương bất ngờ phát hiện cháu Ly Mí Sùng (SN 2015) và ông Ly Mí Lúa (ông nội cháu Sùng) cùng trú tại thôn Nà Tậu (xã Hữu Vĩnh) nằm vất động trên vũng máu với nhiều thương tích trên người.

Ngay lập tức, người dân đưa cả hai ông cháu Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Yên Minh cấp cứu. Đến khoảng 11h30 ngày 31/8 thì ông Lý Mí Lúa tử vong do vết thương quá nặng. Còn cháu Lý Mí Sùng vẫn đang được cấp cứu, điều trị tích cực.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Yên Minh nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người dân địa phương. Hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc.

Ông Lúa tử vong sau 1 ngày điều trị

Trước đó vào tháng 11/2019 tại Bến Tre cũng xảy ra một vụ việc 2 mẹ con người phụ nữ nghi bị sát hại. Cụ thể, tối 2/11/2019, Công an xã Tân Thạch nhận được tin báo của người dân có án mạng xảy ra tại nhà bà Bùi Thị Lệ (48 tuổi, ngụ ấp Tân An Thượng).

Lực lượng chức năng có mặt thì phát hiện bà Lệ và Bùi Lê Hoàng Hồng Ngọc (17 tuổi, con gái của bà Lệ) chết trong nhà. Ngoài sân, Công an phát hiện ông Từ Thế Bảo (57 tuổi, chồng của bà Lệ) đang bị thương. Ông Bảo đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 120 (Tiền Giang).

Được biết, bà Lệ và ông Bảo xảy ra mâu thuẫn. Ông Bảo về Tiền Giang sinh sống. Thời gian sau, ông này trở về nhà sống với vợ con. Đến tối 2/11 thì xảy ra sự việc. Nghi án bước đầu, ông Bảo sát hại vợ, con rồi tự tử bất thành.

