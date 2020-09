Nghi án 6 bạn cùng lớp tiếp tay cho thủ phạm nhiều lần cưỡng bức nữ sinh lớp 9, mang thai 15 tuần

Your browser does not support HTML5 video.

Pha tổ lái không tưởng của tài xế xe tải biến bộ phim Fast and furious của Mỹ thành trò hề

Vụ việc xảy ra trong chiều ngày 19/9 tại khu công nghiệp Phùng Xá, Hà Nội. Mặc kệ các phương tiện khác đang lưu thông cùng điều kiện trời mưa đường trơn trượt, tài xế xe tải vẫn thực hiện một pha drift không tưởng.