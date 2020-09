Fan vạch mặt 'Ai mang cô đơn đi' của K-ICM có đoạn nhạc cực giống hit của Hong Jin Young 5 năm trước

Ca khúc mới nhất của K-ICM mang tên Ai Mang Cô Đơn Đi đạt được thành công nhất định với hơn 17 triệu lượt xe sau 1 tháng ra mắt. Tuy nhiên, bên cạnh thành công ấy, các fan đã chỉ ra điểm sai sai trong bản nhạc do là K-ICM phối khí.

Cụ thể, tối 17/9, trên nhiều diễn đàn, cư dân mạng tung hẳn bằng chứng đoạn điệp khúc đầy ám ảnh của Ai Mang Cô Đơn Đi có giai điệu giống hệt một đoạn nhạc cũng rất xúc động trong bài Cheer Up của Hong Jin Young.

MV Ai Mang Cô Đơn Đi

Đoạn nhạc trùng khớp chính là đoạn điệp khúc đầy ám ảnh nhưng cũng được các fan rất ưa thích: "Gió lung lay, bàn tay nâng cánh hoa tình..."

Đoạn nhạc trong Cheer Up của Hong Jin Young

Dưới bài đăng, nhiều fan để lại bình luận tiêu cực: "Gió lung lay bàn tay nó quơ bản quyền" hay chỉ trích "nghe quên quen hóa ra nhạc Hàn lời Việt".

Cư dân mạng chỉ trích dữ dội cho rằng K-ICM sử dụng nhạc của bài hát Hàn Quốc nổi tiếng



Đáng nói đây không phải lần đầu tiên dân tình phản ứng với 'Ai Mang Cô Đơn Đi'. Kể từ sau khi ra bài hát mới, K-ICM thường xuyên nhồi nhét đoạn điệp khúc này trong video trên TikTok khiến khán giả nghe đến "bội thực".



Sau một số video, khán giả không chỉ bày tỏ sự ngán ngẩm mà đã người ngầm ám chỉ K-ICM đạo nhái. Hàng loạt cư dân mạng bức xúc chỉ ra đoạn điệp khúc trong bài hát của K-ICM nghe rất quen như từng nghe ở đâu đó không phải nhạc Việt.

Dân tình ngán ngẩm vì K-ICM nhồi nhét bài hát vào video

Hiện chưa rõ thực hư vụ việc này có được gọi là đạo nhái hay chỉ là sự trùng hợp, dư luận vẫn đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận fan vẫn lên tiếng bênh vực K-ICM dù cho hai đoạn nhạc nghe không khác nhau là mấy.

Thậm chí, nhiều fan trung thành việc sử dụng beat nhạc giống nhau hay na ná nhau không thể gọi là đạo nhái khiến mạng xã hội tranh luận dữ dội.

Được biết, Ai Mang Cô Đơn Đi là sản phẩm đầu tiên của đầu tiên của K-ICM kết hợp cùng "gà cưng" APJ. Bản nhạc điện tử mang âm hưởng Á Đông vừa trữ tình da diết cùng giọng hát luyến láy đặc trưng của APJ được tôn lên rất nhiều trên nền nhạc do K-ICM phối khí.

