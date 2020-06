Nghi án chàng thợ xây giết cô giáo mầm non vì tình rồi cứa cổ tay tự sát bất thành

Trong căn phòng trọ ở Vĩnh Long, người dân phát hiện thi thể cô giáo mầm non. Bên cạnh đó là chàng thợ xây đang trong nguy kịch, cổ tay có vết cứa nghi tự tử bất thành.

Ngày 9/6, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã xác nhận vụ việc phát hiện thi thể cô gái và một nam thanh niên nguy kịch tại căn phòng trọ ở ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ.

Theo thông tin ban đầu, sáng 9/6, người dân địa phương phát hiện có người chết và bị thương trong căn phòng trọ, bèn báo cho chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường



Nạn nhân tử vong là chị Ngô Thị Cẩm Tú (27 tuổi, quê xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long). Còn anh Huỳnh Nguyễn Thiện Khiêm (28 tuổi, quê xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) trong tình trạng nguy kịch, có vết thương ở cổ tay.



Các lực lượng chức năng đã khẩn trương khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người có liên quan.

Người thân của nạn nhân cho biết, anh Khiêm làm nghề xây dựng ở tỉnh An Giang. Chị Tú làm nghề dạy trẻ ở TP.Cần Thơ. Theo bà con chung xóm trọ, anh Tú sáng đi làm chiều về, còn anh Khiêm thì cuối tuần mới về.

Người dân hiếu kỳ kéo tới xem



Một người thân cho biết, chị Tú anh Khiêm có ý định kết hôn nhưng do không hợp tuổi nên hoãn lại. “Buổi sáng đi đặt thiệp giùm rồi buổi chiều đi hồi lại”, người thân của chị Tú cho biết.

Trước đó ngày 10/5, người dân xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ bất ngờ phát hiện nữ công nhân trong phòng trọ tử vong bất thường trong căn phòng trọ.



Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị P. (24 tuổi, quê huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), thuê phòng trọ ở gần Khu công nghiệp Phú Hà, xã Hà Thạch, là công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn.



Tối 15/5, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Thêm được nghi là hung thủ sát hại chị P. Tuy nhiên, đến ngày 17/5, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể đối tượng này nghi do tự sát.

