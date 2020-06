Nghi án chồng giết vợ rồi cắt cổ tay, uống thuốc sâu tự tử bất thành

Theo Thanh niên, ngày 1/6, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh cho biết đang điều tra nghi án chồng giết vợ rồi tự tử xảy ra ở H.Tân Châu.

Sự việc xảy ra vào sáng 31/5 tại ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Đông huyện Tân Châu. Nạn nhân tử vong là chị Lê Bảo Y. (28 tuổi, ngụ ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, H.Tân Châu). Nguyễn Tấn Tài (32 tuổi, ngụ tổ 3, ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, H.Tân Châu) nghi là người gây án rồi tự tử.

Căn phòng trọ xảy ra nghi án chồng giết vợ rồi tự tử



Qua xác minh của công an huyện Tân Châu và Công an tỉnh Tây Ninh có mặt tại hiện trường, Tài và chị Y., là vợ chồng, cùng làm công nhân. Thời gian gần đây, giữa Tài và Y. xảy ra mâu thuẫn, chị Y. bỏ nhà đi.



Ngày 30/5 vừa qua, Tài dắt 2 con nhỏ đi tìm vợ không gặp nên đưa 2 con vào nhà trọ T.A (thuộc ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Đông) nghỉ qua đêm. Đến sáng hôm sau, Tài để 2 con ở nhà trọ tiếp tục đi tìm và gặp được vợ rồi đưa chị Y. đến phòng trọ gặp các con.



Tại đây, giữa 2 vợ chồng tiếp tục mâu thuẫn lời qua tiếng lại. Có thể do ức chế mâu thuẫn, Tài lấy dao mang theo sẵn đâm vợ nhiều nhát gục tại chỗ. Sau đó Tài tiếp tục dùng dao tự cắt vào cổ tay, uống thuốc trừ sâu, uống xăng với ý định tự tử.

Vết máu bên trong căn phòng

Người dân phát hiện án mạng đã đưa hai vợ chồng đến Bệnh viện cấp cứu nhưng người vợ đã tử vong. Riêng Tài được cấp cứu kịp thời, Sức Khỏe đã dần ổn định và đang điều trị tại bệnh viện. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 3/5, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Quách Văn Nam (sinh năm 1989, trú Thuỵ Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra rõ hành vi Giết người.



Ngày 2/5, do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, Quách Văn Nam đã dùng dao chém tử vong vợ và con trai tại nhà riêng ở ngách 378/65 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ.



Nạn nhân là chị Dương Khắc H. (sinh năm 1999, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) và bé Quách Phú T. (sinh năm 2018).



Nhiều nguồn tin cho hay, đối tượng Nam có nhiều tiền án, tiền sự. Sự việc đang được Công an quận Tây Hồ tiến hành điều tra làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Chồng đâm chết vợ trong bữa cơm tối ở Hà Nội