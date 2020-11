Kinh hoàng vợ chồng tử vong sau tiếng la thất thanh giữa đêm, nghi vấn chồng giết vợ rồi tự sát

Tin tức mới nhất ngày 13/11, Báo Người Lao Động đưa tin, Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai ) sáng cùng ngày cho biết, đơn vị đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng khiến 2 vợ chồng tử vong mới xảy ra trên địa bàn.



Được biết, vụ việc xảy ra vào đêm qua (12/11) tại một nhà dân ở xã Giang Điền, huyện Trảng Bom (Đồng Nai).

Nhiều người dân đến theo dõi vụ việc



Vào thời điểm trên, hàng xóm bất ngờ nghe tiếng cãi nhau phát ra từ một Vào thời điểm trên, hàng xóm bất ngờ nghe tiếng cãi nhau phát ra từ một gia đình đôi vợ chồng khoảng ngoài 40. Một lúc sau, họ nghe tiếng la hét kêu cứu thất thanh liền chạy qua, phát hiện hai vợ chồng nằm bất động dưới nền nhà, trên người có nhiều vết thương.



Dù đã được đưa đi cấp cứu ở trạm y tá nhưng cả 2 vợ chồng đều đã tử vong do vết thương quá nặng. Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Trảng Bom đã nhanh chóng đến hiện trường phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ việc.



Từ hiện trường có thể thấy, thi thể 2 vợ chồng đều xuất hiện những vết đâm chí mạng ở vùng ngực. Từ những thông tin hàng xóm cung cấp trước đó, lực lượng chức năng nghi vấn có thể chồng đã giết vợ rồi tự sát.



Được biết, hai vợ chồng này đã có với nhau 3 người con, đều đang trong độ tuổi đi học.



Mới ngày 2/9, trên địa bàn xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) xảy ra vụ chồng giết vợ rồi cố thủ trong nhà để tự sát. Cụ thể, vào chiều cùng ngày, người dân báo UBND xã Liên Hiệp và Công an xã Liên Hiệp vè việc phát hiện thi thể một phụ nữ ven đường ở trên địa bàn, trên người có nhiều vết thương.

Nơi phát hiện thi thể chị H.



Nạn nhân được xác định là chị Đ.T.H. (SN 1986, trú xã Liên Hiệp). Đến nhà chị H., lực lượng chức năng phát hiện anh Nguyễn Chí Cảnh (SN 1982, chồng chị H.) đang cố thủ trong nhà và tìm cách tự sát.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Lời khai man rợ của kẻ trói chân tay hiếp dâm rồi sát hại cô gái 17 tuổi ở Yên Bái



Theo TN/SKCĐ