Phát hiện người phụ nữ số khổ chết bất thường tại nhà riêng, nghi bị sát hại

Theo nguồn tin của Tiền Phong, khoảng 1h ngày 14/10, gia đình ông T. (SN 1985, trú tại xã Thải Giàng Phố (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai ) trình báo chính quyền địa phương về việc bà C. (SN 1983, vợ ông T.) tử vong bất thường, nghi bị giết hại.





Nhận được tin báo Công an huyện Bắc Hà phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định, bà C. bị sát hại bằng dao.





Đến sáng 14/10, lãnh đạo UBND xã Thải Giàng Phố cho biết, cơ quan Công an vẫn đang điều tra vụ bà C. bị sát hại. Nghi phạm được xác định là đối tượng Phạm Thanh Th. (SN 1987, trú tại xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, Thái Nguyên). Sau khi gây án xong, Th. đã rời khỏi hiện trường.

Công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi





Theo một nhân chứng kể lại, cách hiện trường khoảng 2km, cơ quan điều tra phát hiện 1 chiếc áo khoác. Hiện thời tiết ở Bắc Hà đang mưa lớn nhưng cơ quan Công an vẫn tích cực điều tra. Người dân cũng tập trung ở nhà chị C. theo dõi rất đông.





Theo lãnh đạo xã Thải Giàng Phố, gia đình nạn nhân C. thuộc diện khó khăn, có hoàn cảnh éo le. Người chồng bị lòa mắt, có 3 đứa con thơ. Một mình chị C. phải gồng gánh kiếm tiền nuôi cả gia đình.





Theo nguồn tin từ Người đưa tin Pháp luật , hung thủ gây án là chồng cũ của nạn nhân. Tuy nhiên, thông tin này có chính xác hay không thì cần đợi kết luận của cơ quan chức năng.

