Nghi án ôm hận vì bị ngăn cản vụ xô xát, nhóm thanh niên dùng hung khí đoạt mạng chủ quán vịt

Anh Nguyễn Văn Thái (27 tuổi, quê Hà Nội) - chủ quán vịt nướng Thái Mập 379 ở trên đường Lê Hồng Phong (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương . Thường ngày, anh Thái tiếp xúc với nhiều loại khách khác nhau và cũng ngăn cản nhiều vụ mâu thuẫn giữa các nhóm nhậu trong quán. Quán anh Thái thường mở từ sáng đến đêm, chỉ nghỉ khi nào có công chuyện.

Khoảng 15h ngày 7/6, anh Thái đang đứng nói chuyện với 2 người bạn ở trước cửa quán thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên cầm hung khí đi xe tới với vẻ mặt dữ dằn. Biết có chuyện chẳng lành, anh Thái cùng 2 người bạn chạy vào các phòng vệ sinh để trốn.

Tuy nhiên, nhóm đối tượng này không buông tha mà truy đuổi tận cùng chém 3 người trọng thương rồi tẩu thoát. Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng đưa anh Thái và 2 người bạn đi cấp cứu tại Bệnh viện . Nhưng do vết thương quá nặng nên anh Thái đã tử vong ngay sau đó.

Khu vực nhà vệ sinh nơi anh Thái và bạn bị truy sát

Sự việc nhanh chóng được trình báo lên Công an TP Dĩ An. Các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng.

Theo người thân của nạn nhân, trước đó ít ngày có một nhóm thanh niên tới quán ăn nhậu và xảy ra xô xát nên anh Thái đã mời họ ra ngoài. Có thể vì lý do này mà các đối tượng thù hằn rồi ra tay với anh.

Theo Công an TP Dĩ An, đến rạng sáng ngày 8/6 đơn vị vẫn khám xét hiện trường, truy xét các đối tượng gây án. Đồng thời tổ chức trích xuất camera an ninh để nhận dạng các nghi phạm.

Sau khi cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi xong sẽ bàn giao thi thể anh Thái cho gia đình đưa về quê nhà tổ chức an táng theo đúng phong tục địa phương.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ