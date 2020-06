Cháy nhà trọ lúc rạng sáng khiến 2 trẻ em và 1 phụ nữ tử vong, nghi phóng hỏa do mâu thuẫn tình cảm

Sáng ngày 12/6, ông Nguyễn Gia Thái Bình – Phó Chủ tịch UBND Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh xác nhận, sáng sớm cùng ngày trên địa bàn quận xảy ra một vụ cháy lớn khiến 3 người tử vong

Cụ thể, khoảng 1h30 ngày 12/6, người dân khu vực đường 21E (phường Bình Trị Dông B, quận Tân Bình) nghe thấy tiếng hô hoán báo cháy. Khi ra ngoài xe thfi phát hiện khói bốc nghi ngút ở khu vực một con trọ trong hẻm của đường 21E. Khi đi vào thì phát hiện lửa cháy dữ dội nên huy động mọi người dập lửa và trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Khu vực xảy ra vụ cháy

Đội Phòng cháy chữa cháy và Công an quận Bình Tân vào cuộc chữa cháy, khống chế lửa và tìm kiếm nạn nhân. Theo cơ quan chức năng, vụ cháy lớn khiến 2 Trẻ em và 1 phụ nữ thiệt mạng. Công an quận đang phong tỏa hiện trường , điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn tình cảm dẫn đến có người phóng hỏa đốt nhà trọ.

Trước đó tại quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) cũng xảy ra một vụ cháy lớn. Cụ thể, khoảng 6h ngày 31/5, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy xảy ra ở căn nhà 2 tầng nằm ở số 617 đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Công an quận Bình Tân phối hợp cùng lực lượng PCCC TPHCM đã huy động 11 xe chữa cháy các loại cùng 57 cán bộ chiến sĩ có mặt chữa cháy cứu người mắc kẹt trong căn nhà. Hiện trường căn nhà bị cháy gồm 1 trệt 2 lầu, 1 sân thượng, diện tích cháy 50m2/180m2. Lực lượng chức năng đã tiến hành dùng xe chữa cháy đưa 7 người mắc kẹt ra bên ngoài đưa đi cấp cứu.

Hình ảnh sau vụ cháy

