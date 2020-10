Dân làng bàng hoàng phát hiện đôi vợ chồng già chết bất thường tại nhà riêng, nghi bị trộm giết

Cụ thể, khoảng 6h30 ngày 7/10, người dân xóm Đà Sơn (xã Hà Bắc) phát hiện ông Tống Duy Nhiễm (Sn 1950) và bà Cù Thị Kiện (SN 1953) nằm gục trên nền nhà, xung quanh máu chảy lênh láng. Đáng nói, trên người nạn nhân có nhiều vết đâm sâu.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, sáng sớm cùng ngày không thấy ông bà Nhiễm như mọi khi nên mọi người đi sang thăm hỏi. Khi vừa bước vào trong sân thì phát hiện cặp vợ chồng nằm gục trên vũng máu.

Nơi xảy ra án mạng

Người dân nghi ngờ, nguyên nhân có thể do bị kẻ trộm vào nhà lấy đồ. Lúc đó, vợ chồng ông Nhiễm phát hiện sự việc nên đã đâm tử vong cả hai nạn nhân rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã chính báo chính quyền địa phương và Công an. Ít phút sau, cơ quan điều tra có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tổ chức khám nghiệm tử thi nên chưa xác định được nguyên nhân tử vong.

