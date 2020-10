Ngoài Thách thức danh hài, Phùng Thị Thắng còn tham gia hàng loạt gameshow và tỏ tình với Will (365)

Theo Pháp luật & Bạn đọc, chiều ngày 11/10 Công an TP. HCM cho biết, đơn vị đang giữ hình sự với nghi can Phùng Thị Thắng (24 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Bước đầu, tại cơ quan công an Thắng khai nhận hành vi phạm tội của mình.



Theo Thanh Niên, nữ quái cướp Theo Thanh Niên, nữ quái cướp ngân hàng Techcombank vào TP.HCM lập nghiệp với hi vọng đổi đời. Sau đó, nữ quái bắt đầu học hỏi kinh nghiệm và tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế để khởi nghiệp.

Nghi can Phùng Thị Thắng



Tuy nhiên, Thắng không đạt được thành công và chuyển sang làm nhân viên môi giới bất động sản. Sau nhiều lần thất bại nợ nần chồng chất, nữ quái 24 tuổi nảy sinh ý định cướp ngân hàng để trả nợ.

Chỉ cần tìm kiếm tên Phùng Thị Thắng trên youtube sẽ hiện ra hàng loạt kết quả cho thấy nữ quái 24 tuổi từng tham gia rất nhiều gameshow truyền hình, từ diễn hài, ca hát đến tỏ tình.

Phùng Thị Thắng tham gia Thách thức danh hài

Trong chương trình Thách thức danh hài, Thắng còn được đánh giá là thí sinh có tính cách khá nhí nhảnh. Cô nàng từng tự tin phát biểu trên sân khấu: “Tôi có một khuôn mặt khá là xinh, cái tên rất là nữ tính khiến người nghe phải giật mình, tôi tên là Phùng Thị Thắng”. Thế nhưng đối tượng này lại không giành được chiến thắng.

Cô nàng tỏ tình với Will nhưng bị từ chối

Bên cạnh đó, Phùng Thị Thắng còn tham gia show hẹn hò Tình Yêu Hoàn Mỹ. Khi đó, cô nàng tự tin bước lên sân khấu và tỏ tình với nam ca sĩ Will (365) nhưng bị anh chàng từ chối. Được biết hiện tại chương trình đã xóa tập có sự xuất hiện của cô.



Phùng Thị Thắng còn được đánh giá có khả năng ca hát tốt khi góp mặt vào vòng chung kết chương trình Z-POP Dream Vietnam 2019.

Phùng Thị Thắng trong chương trình Z-POP Dream Vietnam 2019

Do đó, khi vụ việc cướp ngân hàng Techcombank xảy ra nhiều cư dân mạng đã cảm thấy bất ngờ và tiếc nuối khi một con người có nhiều tài lẻ lại làm chuyện phạm pháp, trở thành tội phạm.





Video: Thanh Niên



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ