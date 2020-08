Nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2/9/2020 vào thứ mấy?

Căn cứ vào điều 115 Bộ luật Lao động 2012, người lao động sẽ được nghỉ làm có lương vào ngày Quốc Khánh 2/9.

Theo lịch thì ngày Quốc Khánh 2/9/2020 sẽ rơi vào thứ 4. Người lao động , cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội , người lao động đang làm việc tại các cơ sở có chế độ nghỉ 1-2 ngày/tuần sẽ được nghỉ một ngày (ngày thứ 4).

Trước đó hồi tháng 6, Tổng cục Du lịch đề nghị kéo dài dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay đến 5 ngày để kích cầu du lịch nội địa. Tuy nhiên theo theo Bộ trưởng Bộ lao động thương binh xã hội, ông Đào Ngọc Dung cho biết cần cân nhắc, đánh giá tác động đầy đủ, toàn diện.





Ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 vào thứ 4

Đặc biệt, trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, người dân được khuyến cáo nên ở nhà, hạn chế ra ngoài tập trung đông người để phòng ngừa bệnh dịch lây lan trong cộng đồng.





Nghỉ lễ được 1 ngày cộng với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, do đó rất có khả năng năm nay người dân sẽ đón ngày Quốc Khánh bằng những chuyến đi chơi ngắn hoặc ở nhà để nghỉ ngơi thay vì lựa chọn gặp gỡ bạn bè hoặc tổ chức đi chơi xa như mọi năm. Hy vọng người dân sẽ có một ngày nghỉ lễ an toàn với nhiều niềm vui.

