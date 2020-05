Nghi ngờ bị quay lén, nhóm nữ sinh vây đánh hội đồng khiến bạn nhập viện cấp cứu

Theo thông tin từ Công an thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đang vào cuộc điều tra vụ bạo lực học đường xảy ra trên địa bàn ngày 27/5.



Cụ thể, vào khoảng 11h15 cùng ngày, sau khi tan học, em Nguyễn Thị H. học sinh lớp 11, trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Hương Sơn đang ăn quà vặt trước quán Hằng Thắng, nằm trên địa bàn tổ dân phố 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh thì bất ngờ bị một nhóm nữ sinh của trường THPT Hương Sơn và trung tâm GDTX huyện này đánh hội đồng trước sự chứng kiến của rất nhiều người.



Qua xác định, nhóm đối tượng nữ sinh trên là em Lê Thị Như, học sinh lớp 11B, trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hương Sơn. Cùng tham gia bạo lực với Như còn có 3 em khác là D., N. và một người học lớp 11M trường THPT Hương Sơn.





Rất đông học sinh chứng kiến nhưng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra





Về phía em H. bị đánh bất ngờ, trước sự chứng kiến của rất đông bạn bè. Trong đó, có một số bạn nam thản nhiên đứng quay clip chứ không hề can ngăn. Sự việc chỉ được dừng lại khi có người lớn vào can thiệp. Sau đó, em H. được đưa vào bệnh viện cấp cứu.



Xác nhận sự việc, ông Nguyễn Thái Toàn, Giám đốc trung tâm GDTX huyện Hương Sơn cho biết, ngay sau khi nắm bắt được sự việc nhà trường đã phối hợp với các cơ quan chức năng, gia đình các em để tìm hiểu nguyên nhân.

Hình ảnh được cắt ra từ clip





“Do N. nghi ngờ trong sáng cùng ngày em H. dùng điện thoại quay clip về mình. Khi hết buổi học, ra về N. đã gọi bạn ở trường THPT Hương Sơn cùng tham gia đánh học sinh H. phía ngoài. Đây là sự việc hết sức đáng tiếc. Quan điểm nhà trường sẽ xử lý nghiêm”, ông Toàn nói.



Theo thầy Tống Trần Đức, Phó hiệu trưởng trường THPT Hương Sơn, chiều cùng ngày, nhà trường đã gọi các em học sinh lên viết bản tường trình.



Trong ngày hôm nay 28/5, nhà trường sẽ mời phụ huynh của các em tham gia đánh nhau lên làm việc. Sau đó mới tiến hành xem xét hình thức kỷ luật. Đồng thời, nhà trường cũng đang phối hợp cùng với phụ huynh các em học sinh đến thăm hỏi, thông cảm với gia đình em H. đang điều trị tại bệnh viện.



Trước đó, vào ngày 19/5, trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cũng xảy ra một trường hợp tương tự, do mâu thuẫn liên quan đến bán đồ online.



Nhóm nữ sinh gồm : Lê Thị H., Lê Thị Hồng P., Lê Thị Quỳnh N., Nguyễn Thị Mỹ L. (đều học lớp 10B3) và Hồ Hoài T. (lớp 10C), cùng Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu. Nhóm này đã hẹn em Hồ Thị Ngọc H., lớp 8G - trường THCS Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh) ra bãi đất trống để nói chuyện.



Tại đây, nhóm 5 nữ sinh trên bắt em H. quỳ gối, đánh đập, văng tục, miệt thị nạn nhân rồi dùng điện thoại quay clip. Đoạn clip này đã bị đưa lên mạng xã hội . Đến nay, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của Pháp luật

Choáng váng nữ sinh đánh hội đồng xé áo lột đồ bạn học | KNTH | ANTG

Theo Minh Tú/SKCĐ