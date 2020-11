Nghi phạm cướp ngân hàng Agribank ở Hòa Bình bị bắt: Chơi lô đề nên làm liều để trả nợ

Tin tức mới nhất ngày 3/11, theo nguồn tin của Báo Dân Trí , tối ngày 2/11, lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng Agribank ở Lạc Sơn, Hòa Bình vào ngày 30/10 vừa qua.

Được biết, danh tính nghi phạm được xác định là Phạm Văn Sỹ (SN 1977, Hòa Bình). Qua điều tra, sỹ làm nghề lao động tự do. Chơi lô đề nợ tiền quá nhiều người nhưng không có khả năng chi trả, Sỹ đã lên kế hoạch cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã tiến hành truy bắt và phát hiện đối tượng đang lẩn trốn ở Hà Nội. Tối 2/11, Sỹ bị bắt giữ tại ngõ 109, phố Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).



Như đã đưa tin, khoảng 11h15 phút ngày 29/10 tại chi nhánh của Ngân hàng Agribank, có trụ sở huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình đã xảy ra một vụ cướp nghiêm trọng.



Cụ thể, một người đàn ông khoảng 30-40 tuổi đã lợi dụng thời điểm vắng người, trời mưa to nên mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang kín mít xông vào ngân hàng. Thời điểm trên, trong ngân hàng chỉ có hai cán bộ nhân viên đang kiểm kê hóa đơn.

Tại dây, tên cướp đã xông thẳng đến quầy giao dịch, sau đó quát lớn và dí súng vào đầu một nhân viên thủ quỹ, lấy đi số tiền để ở trên bàn và cho vào túi mà hắn đã chuẩn bị sẵn.



Sau đó tên này yêu cầu nhân viên ngân hàng lấy thêm tiền và hai nhân viên đã xin vào kho để lấy. Khi vào kho, hai nhân viên liền chốt cửa lại rồi hô hoán mọi người. Thấy thế, tên cướp đã chạy nhanh ra ngoài rồi phi xe bỏ chạy theo hướng quốc lộ 12B hướng về trung tâm huyện Lạc Sơn.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, điều tra và truy bắt nghi phạm. Qua kiểm đếm, số tiền bị cướp là khoảng hơn 200 triệu đồng.



