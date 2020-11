Sốc với thủ đoạn sát hại cụ bà 79 tuổi của bà bầu mê cờ bạc: Dùng gậy đập chết, trùm vào bao nilon

Như đã đưa tin, ngày 12/11 Công an tỉnh Long An đã tạm giữ đối tượng Huỳnh Thị Điệp (ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.



Bà Điệp được xác định là nghi phạm sát hại cụ bà Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi) mấy ngày trước, sau đó bỏ thi thể nạn nhân trong bao tải nhà vệ sinh ở xã An Ninh Tây để cướp đi 12 chỉ vàng cùng 30 triệu đồng.

Huỳnh Thị Điệp



Liên quan đến vụ việc, Zing đưa tin, ngày 17/11 Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can Huỳnh Thị Điệp về tội Giết người , Cướp tài sản.



Tại cơ quan điều tra, người này khai nhận đã mượn nạn nhân 10 triệu đồng nhưng nhiều tháng không trả cả gốc lẫn lãi. Đến ngày 28/10, được người thân cho mượn tiền nên Điệp bảo con trai kêu cụ Khuôn sang nhà lấy tiền lãi.



Khi đến nhà Điệp, cụ Khuôn mang theo 12 chỉ vàng cùng 30 triệu đồng. Thấy Điệp, cụ bà 79 tuổi liền trách móc: "Sao không chịu làm ăn mà cứ suốt ngày bài bạc". Nghe xong, Điệp tức giận vì nghĩ cụ Khuôn xúc phạm mình. Do đó, đối tượng đã dùng gậy đánh nạn nhân tử vong.

Công an tiến hành thực nghiệm hiện trường



Sau khi gây án, Điệp bỏ xác cụ Khuôn vào hồ bơi bằng nhựa dẻo gói lại, trùm thêm bao nilon rồi lấy băng keo quấn lại, bỏ vào trong nhà vệ sinh. Tiếp đến, Điệp lấy hết tiền vàng của nạn nhân, mượn xe gắn máy của hàng xóm phi lên Tây Ninh lẩn trốn.



Thời điểm gây án, Điệp đang mang thai , sắp đến ngày sinh đẻ và ở với người đàn ông thứ 3 như vợ chồng. Sau khi bị bắt giữ, Điệp đã được cơ quan chức năng di lý về nhà mình để thực nghiệm hiện trường vụ án.



