Chân dung nghi phạm 16 tuổi sát hại người phụ nữ U40 trong nhà nghỉ vì từ chối bán dâm

Tin tức mới nhất ngày 8/11, Zing dẫn lại nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra TP.HCM cho biết, nghi phạm sát hại người phụ nữ 45 tuổi tại một khách sạn trên địa bàn quận Thủ Đức ngày 29/10 vừa qua đã bị bắt giữ vào sáng 7/11.



Như đã đưa tin, nạn nhân là bà P.T.L. (45 tuổi, quê Lào Cai). Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 29/10, bà L. cùng một người đàn ông (chưa xác định được danh tính) đến thuê phòng khách sạn A.H. (đường đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Nghi phạm Hồ Văn Linh gây án khi mới 16 tuổi



Khoảng 1 tiếng sau người đàn ông vội vã đi xuống dưới, rời khỏi khách sạn một mình. Nghi có chuyện chẳng lành, nhân viên khách sạn vội vàng lên kiểm tra. Lúc này, mọi người tá hỏa phát hiện bà L. đã tử vong trong phòng nên nhanh chóng báo công an.



Sau khi bị bắt giữ, danh tính nghi phạm được xác định là Hồ Văn Linh (SN 2004, ngụ tỉnh Vĩnh Long). Như vậy, vào thời điểm gây án, nghi phạm mới chỉ 16 tuổi.

Báo Người Lao Động đưa tin, trước khi bị bắt Hồ Văn Linh là ông nhân bốc xếp, sống ở khu vực giáp ranh nhưng lại không có nơi ở cố định. Khi bị bắt giữ, Linh còn dùng CMND giả.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng ghi nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, thông qua mạng xã hội , chiều ngày 29/10 Linh có gạ mua dâm bà L. Theo chỉ dẫn của người phụ nữ 45 tuổi, Linh đi tới thuê phòng tại khách sạn A.H.

Hình ảnh đối tượng được camera ghi lại

Khi thấy Linh, bà L. từ chối bán dâm vì cảm thấy có nhiều điểm nghi ngờ. Cho rằng bà L. coi thường mình, giữa hai người đã xảy ra cự cãi. Sợ bị đánh, bà L. bỏ chạy ra ngoài thì bị Linh lôi lại, kéo vào trong.

Tại đây, Linh siết cổ bà L. đến chết, lục soát lấy 2 điện thoại cùng 200 nghìn đồng rồi bỏ trốn. Nghi phạm 16 tuổi bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Dương

Hiện tại, công an hiện đang khai thác lời khai và các tình tiết liên quan để điều tra vụ việc.



Nguồn: NLĐ

