Nghi phạm sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng sẽ phải đối diện với mức án nào?

Tin tức mới nhất ngày 28/10 liên quan đến vụ nữ sinh học viện Ngân hàng bị sát hại, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cho biết, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và tiến hành tạm giữ hình sự 2 nghi phạm Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín) và Nguyễn Văn Quân (37 tuổi, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín) để điều tra làm rõ hành vi Giết người cướp tài sản.



Hai nghi phạm này có liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Trần Thúy Hiền (18 tuổi, trú tại xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, sinh viên năm nhất Học viện Ngân hàng) mất tích ngày 23/10 vừa qua.

Chân dung 2 nghi phạm



Chia sẻ với Chia sẻ với Zing , luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, đoàn luật sư TP. Hà Nội) nhận định, hành vi của các đối tượng rất đáng lên án bởi quá tàn nhẫn, khiến một cô gái trẻ đã phải ra đi mãi mãi.



Trong vụ án này, 2 nghi phạm cùng lúc đã xâm hại tính mạng và quyền sở hữu tài sản của nạn nhân. Trung hoàn toàn nhận thức được hành vi đẩy và dìm xuống nước khiến em Hiền tử vong nên đối tượng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người, theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 với mức án cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.



Ngoài ra, sau khi sát hại nữ sinh, Trung còn cướp điện thoại và xe đạp điện mang đi bán nên các đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cướp tài sản theo điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015, hình phạt cao nhất của tội danh này có thể áp dụng là tù chung thân.

Quá trình tìm kiếm thi thể nạn nhân



Theo đó, kẻ chủ mưu cầm đầu, thực hành tích cực sẽ đối diện với mức án cao nhất là tử hình. Đồng phạm hoặc có tình tiết giảm nhẹ sẽ được xem xét phù hợp với hành vi phạm tội.



Luật sư Cường cũng bổ sung, ngoài 2 tội danh Luật sư Cường cũng bổ sung, ngoài 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản, các nghi phạm hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự thêm tội danh khác. Cụ thể, cơ quan điều tra sẽ làm rõ giá trị bộ cốp pha mà những đối tượng này vừa trộm cắp. Nếu tài sản có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên thì 2 nghi phạm sẽ bị xử lý thêm tội trộm cắp tài sản theo quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015.



Bên cạnh đó, 2 người này còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Theo TN/SKCĐ