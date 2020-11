Nghi phạm trong vụ nổ súng hoa cải ở trạm BOT khiến nam thanh niên nguy kịch đã ra đầu thú

Đối tượng Bùi Xuân Đại

Tại cơ quan công an, đối tượng Đại đã khai nhận tất cả hành vi của mình. Đông thời giao nộp 1 khẩu súng và 2 viên đạn.

Nạn nhân bị bắt nhiều phát vào vai trái và cổ

Sau khi gây án xong, Bùi Xuân Đại đã rời khỏi hiện trường. Đối tượng di chuyển về thành phố Thái Bình để ẩn náu và nghe ngóng tình hình. Về phía nạn nhân, người này đã nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình trong tình trạng đa chấn thương ở vùng cổ, vai trái.

Các bác sĩ tiến hành chụp X-Quang cho thấy, anh H. bị rất nhiều đạn hoa cải găm vào vùng cổ, vai trái, ngực trái và phổi khiến nạn nhân bị mất nhiều máu.

Ảnh chụp X-Quang vết thương của nạn nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương cũng đã tiến hành khởi tố đối với bị can Bùi Xuân Đại để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội giết người. Lực lượng công an cũng khẳng định vụ nổ súng này là do mâu thuẫn cá nhân, không liên quan gì đến các băng nhóm xã hội đen cả.