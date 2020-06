Vụ bé trai 5 tuổi chết trong nhà hoang: Nghi phạm là người hòa đồng, không phải học sinh cá biệt

Liên quan đến vụ bé trai Hà Trần Văn Đô (5 tuổi, ngụ tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ) tử vong tại căn nhà hoang trong rừng sau 2 ngày mất tích, sáng 10/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị vẫn đang phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.