Công an phường Bình Thuận đang vào cuộc xác minh nghi vấn bé trai bị mẹ dùng kéo đâm thủng tim ở TP.HCM.

Theo CAND, UBND phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM cho hay bé M.T.A. (9 tuổi) đã nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 2 do bị thương tích thủng tim chưa rõ nguyên nhân. Sau khi nắm bắt vụ việc, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường tới hiện trường làm việc với người liên quan là chị M.T.T (30 tuổi, thường trú khu phố 2, phường Bình Thuận), mẹ cháu bé.

Chị T. khai vào khoảng 9h ngày 2/7, chị có kêu bé A. ra dọn cơm ở sân, nhưng do thấy bé cầm kéo chạy ra sân nên chị T. đã chạy theo. Khi vừa bước từ nhà ra chị T. đã thấy con trai nằm dưới dất, máu chảy từ ngực bên trái. Khi đó chị nghĩ rằng con chỉ bị trầy nên la mắng cháu. Đến khi đó cháu A. nói mình bị đau, máu chảy nhiều nên chị T. đã nói con gái - em bé A. đi lấy bông để băng kín vết thương.

Lúc này bé A. bị xỉu, con gái chị T. vội vàng đi gọi cô ruột chị T. là bà M. và mẹ của chị. Khi bà M. hỏi cháu A. bị làm sao, chị M. lại nói: "Tôi chọi kéo làm A bị thương". Tuy nhiên khi trao đổi với cơ quan chức năng, chị T. lại giải thích: "Tôi nói như vậy vì tôi thường hay la con cái, mọi người đều biết và nói như vậy cho dễ hình dung". Sau đó cả nhà đưa bé A. tới bệnh viện để cấp cứu.

Ngày 3/7, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội quận 7 cho biết chị T. có 3 người con (9 tuổi, 5 tuổi và một bé 1 tuổi rưỡi). Sau khi xảy ra vụ việc, Phòng LĐTB&XH đã cùng UBND phường Bình Thuận và các ban ngành liên quan tới chia sẻ, động viên và hỗ trợ gia đình 7 triệu đồng. Hiện nguyên nhân khiến bé trai bị đâm thủng tim đang được Công an phường Bình Thuận chuyển hồ sơ về Công an quận 7 để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó vào ngày 2/7, UBND phường Bình Thuận nhận được tin từ BV Nhi đồng 2 (người nhà nhờ điều dưỡng của BV báo) có trường hợp bé MTA đang cấp cứu tại BV thủng tim nghi do vật dụng từ kéo. Bé A. nhập viện trong tình trạng mất máu, vết thương ở thành ngực trước khoảng 1cm. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho bé A. cầm máu, khâu vết thương. Hiện Sức Khỏe của cháu đã tạm ổn, tuy nhiên vẫn chưa được xuất viện. Sau khi nhận được thông tin, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường tới hiện trường để làm rõ vụ nghi vấn bé trai bị mẹ dùng kéo đâm thủng tim.

Theo Linh Chi/SKCĐ