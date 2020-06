Nghi vấn có tình mới hậu chia tay Quang Đăng, Thái Trinh bị bắt gặp đang hôn hít trai lạ 

Mối quan hệ 3 năm mặn nồng của Quang Đăng và Thái Trinh kết thúc vào tháng 9/2019 khiến nhiều người tiếc nuối. Trước đó, một nguồn tin cho rằng khi Quang Đăng và Thái Trinh đang hẹn hò thì chàng biên đạo múa có người thứ ba.

Danh tính nàng 'Tuesday' theo cư dân mạng đồn thổi là Hana Giang Anh - một HLV fitness vô cùng nổi tiếng. Dù vậy, trước những tin đồn này, người trong cuộc chỉ phủ nhận tin đồn, nói mình muốn tập trung vào những việc khác và không bàn luận gì thêm.

Sau khi chia tay tình cũ, Thái Trinh là người kín tiếng hơn hẳn trong việc tình cảm, ít khi công khai chuyện hẹn hò. Tuy nhiên, không ít lần cô nàng bị bắt gặp cặp kè và có hành động tình cảm với hàng loạt trai lạ.

Lần đầu tiên là vào hồi tháng 11/2019, tuy nhiên người trong cuộc vẫn "im hơi lặng tiếng". Và mới đây, tại một club ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người lại bắt gặp nữ ca sĩ xuất hiện cùng một anh chàng vô cùng lạ mặt.

Cả hai thường xuyên có cử chỉ thân mật. Ảnh: Kênh 14.

Theo những hình ảnh ghi lại, cả hai dù diện trang phục đơn giản nhưng luôn dành cho nhau ánh mắt tình tứ, những cử chỉ thân mật như nắm tay, ôm ấp, thủ thỉ bên tai và thậm chí cả hôn môi. Cư dân mạng đánh giá, anh chàng mới này trông khá phong độ và điển trai, thậm chí có người cho rằng người này có ngoại hình hơn hẳn tình cũ của cô nàng.

Đây là lần thứ 2 Thái Trinh xuất hiện tình tứ với một chàng trai lạ mặt sau khi chia tay Quang Đăng.

Sau khi lần mò danh sách bạn bè mà Thái Trinh dõi trên Instagram, nhiều người phát hiện anh chàng mới này tên Long, hiện đang là một huấn luyện viên thể hình và cũng có tài năng ca hát.

Được biết, đây là lần thứ 2 Thái Trinh xuất hiện tình tứ với một chàng trai lạ mặt sau khi chia tay Quang Đăng. Trước đó, cô nàng cũng bị bắt gặp thân mật với một anh chàng khác.

Trước đó, cô nàng cũng bị bắt gặp thân mật với một anh chàng khác. Ảnh: Kênh 14.

Thái Trinh đàn hát vui vẻ trên Facebook cá nhân.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ