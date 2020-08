Nghi vấn Mark Zuckerberg là người đã góp một tay đẩy ngã các công ty Trung Quốc tại Mỹ?

Vào cuối năm ngoái, khi CEO của Facebook đã tới thủ đô Washington D.C, tại đây ông đã dùng bữa tối với Tổng thống Mỹ Donald Trump và một loạt những nghị sĩ khác của Mỹ.

Trong dịp này Mark Zuckerberg đều nói về quyền tự do phát ngôn, và còn nhắm tới một đối tượng khác đó là TikTok.

Theo đó, Mark Zuckerberg, đã cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một bữa tiệc tối ở Nhà Trắng vào tháng 10 năm ngoái về mối đe doạ tới hoạt động kinh doanh của Mỹ đến từ các công ty công nghệ Trung Quốc, WSJ dẫn lời nguồn tin am hiểu vấn đề.

Cụ thể trong bữa ăn này, CEO của Facebook đã cảnh báo với các vị quan chức của Mỹ và các nhà làm luật rằng những công ty công nghệ Trung Quốc là một rủi ro cho giá trị Mỹ và vị thế của nước này trong lĩnh vực công nghệ.

Ông Trump từng ăn bữa tối với Mark Zuckerberg vào tháng 9/2019

Thượng nghị sĩ Tom Cotton và Chuck Schumer đã gặp Mark Zuckerberg hồi tháng 9 đã kêu gọi một cuộc điều tra Tiktok ở cấp quốc gia. Tháng này, ông Trump cũng đã kí một sắc lệnh hành pháp yêu cầu cấm các ứng dụng của Trung Quốc do vấn đề về bảo mật. Cuối tuần trước, TikTok xác nhận sẽ kiện chính quyền Mỹ liên quan đến quyết định này.

Tổng thống Trump liên tục nhắc tới việc cấm các công ty công nghệ Trung Quốc như TikTok, WeChat

Tiktok được xem là một trong những mối đe dọa lớn của Facebook . Ứng dụng này hiện đang cạnh tranh trực tiếp với Insagram, với lượng người dùng ngày càng tăng cao, hiện nhiều công ty đã bắt đầu mua quảng cáo trên Tiktok thay vì Facebook hoặc Instargram.

Một người phát ngôn của Facebook chia sẻ với CNBC cho biết “Mark chưa từng ủng hộ một lệnh cấm TikTok” Hồi đầu tháng 8, Mark từng nói với các nhân viên rằng anh đang lo lắng về những tác động từ việc Mỹ có thể cấp Tiktok trên phạm vi quốc gia.

Mark Zuckerberg từng chạy bộ tại Bắc Kinh năm 2016

“Tôi nghĩ đây là một việc có tác động xấu trong dài hạn và nó nên được xử lý với sự cẩn trọng cao nhất và đo đếm những tác động cho dù giải pháp được đưa ra là gì,” người đứng đầu Facebook nói. “Tôi thực sự lo lắng… Nó có thể để lại những tác động dài hạn ở nhiều quốc gia trên thế giới.”

Trong phiên điều trần của 4 công ty công nghệ hàng đầu thế giới, CEO Facebook lại hướng chỉ trích tới các đối thủ cạnh tranh.

Theo Phương Hoa/SKCĐ