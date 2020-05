Nghi vấn người đàn ông leo lên lầu 2 TAND tỉnh Bình Phước tự tử sau khi án được tuyên

Ngày 29/5, nguồn tin của Báo Người Lao Động tối cùng ngày cho biết, Công an tỉnh Bình Phước đang cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra nguyên nhân ông Lương Hữu Phước (SN 1965; ngụ phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) nhảy lầu tự tử tại TAND tỉnh Bình Phước.

Theo Thanh Niên, qua quá trình điều tra cho thấy, công an bước đầu xác định ông Phước đã uống thuốc trừ sâu trước khi nhảy từ lầu 2 TAND tỉnh Bình Phước xuống đất tử vong. Hiện tại, thi thể của ông Phước đã được hoàn tất quá trình khám nghiệm và được bàn giao về cho gia đình

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm lần 1, HĐXX tuyên phạt ông Phước 3 năm tù giam và ông Phước kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX tuyên hủy án sơ thẩm lần 1 với nhận định chưa làm rõ nhiều vấn đề, kết tội chưa có cơ sở.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ 2, HĐXX vẫn tuyên phạt ông Phước 3 năm tù giam, với nhận định: Qua đường không quan sát, không nhường đường xe ngược chiều nên gây tai nạn.



Ông Phước từng tâm sự với nhiều người khi có bản án sơ thẩm rằng sẽ tự tử nếu bản án bất công. Nhiều người quen đã khuyên ông bình tĩnh lại vì tòa án luôn là công lý. Do đó, ông Phước quyết định chờ đợi sự công minh từ phiên xét xử sơ thẩm lần 2 của TAND tỉnh Bình Phước.



Đầu tháng 5/2020, TAND tỉnh Bình Phước tổ chức xét xử sơ thẩm lần 2 nhưng rồi hoãn lại. Đến 26/5, TAND tỉnh Bình Phước tiếp tục đưa vụ án ra xử với Hội đồng xét xử gồm thẩm phán Lê Hồng Hạnh (chủ tọa); thẩm phán Lê Viết Hòa (Phó Chánh án TAND tỉnh) bên cánh gà; Phạm Tiến Hiệp (Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra TAND tỉnh). Tuy nhiên, phần tuyên án được dời sang sáng 29/5.

Đến sáng nay, ông Phước bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên y án sơ thẩm lần 1 bằng 3 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” thì đến chiều cùng ngày liền xảy ra vụ việc đau lòng. Cùng ngày, trên trang Facebook cá nhân được cho là của ông Phước đã đăng một status có nội dung: "Nếu một cái chết của tôi làm thức tỉnh nền tư pháp tỉnh Bình Phước thì cũng đáng".

