Nghịch bật lửa trong căn phòng khóa trái, 2 anh em bị thiêu tử vong

Theo thông tin có được, khoảng 9h30 ngày 15/10,2 cháu bé Đ. (5 tuổi) và D. (3 tuổi) đều là con anh Nguyễn Văn Út (36 tuổi, wor thôn Ngọc Thạnh 1, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) ngồi chơi cùng nhau trong 1 căn phòng trên tầng. Thời điểm trên, anh Út đang ở trước nhà để phát rào, vợ nấu ăn trong bếp.

Trong lúc ngồi chơi với nhau, hai anh em lấy bật lửa để đốt thì vô tình lửa bén sang một số vật dụng trong phòng rồi lan ra đồ chơi bằng nhựa và bốc cháy dữ dội.

Thấy có khói và lửa bốc lên từ trong nhà, vợ chồng anh Út chạy vào để giải cứu con nhưng không được vì cửa chốt khóa từ bên trong. Hai cháu nhỏ ở trong hoảng sợ, không biết cách mở cửa để thoát ra.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Theo ông Nguyễn Đình Thuận: "Huyện cử Phòng Lao động với xã lên thăm hỏi gia đình, động viên, coi chế độ chính sách. Chứ đây là tai nạn, rủi ro thôi, chỉ đạo anh em lên thăm nom mai táng".

Lực lượng chức năng phải dùng thang leo lên tầng 2 vào trong nhà giải cứu người mắc kẹt. Đến 22h cùng ngày, người cuối cùng được lực lượng chức năng giải cứu thành công và đưa đi cấp cứu.