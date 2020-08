Nghịch lý `30 chưa phải là hết`: Tiểu tam bị ném đá tơi tả, người chồng đồng lõa lại được cảm thông

Bộ phim Trung Quốc hot nhất hiện nay "30 chưa phải là hết" đã đi được già nửa chặng đường. Những biến cố mà ba cô gái Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh), Cố Giai (Đồng Dao) và Chung Hiểu Cần (Mao Hiểu Đồng) phải trải qua đều khiến khán giả như hòa chung cảm xúc vì tình tiết phim rất sát với thực tế.

Khán giả đặc biệt phẫn nộ khi người chồng của Cố Giai là Hứa Huyễn Sơn (Lý Trạch Phong) "cặp kè" "trà xanh" Lâm Hữu Hữu (Trương Nguyệt). Mặc người vợ ở nhà lo buôn bán, chăm con, lo nhà cửa, sếp tổng Hứa dành trọn thời gian cho tiểu tam, đưa đi ăn uống, lo cho chỗ ở. Tới đoạn tình cảm giữa đôi nam nữ này, nhiều khán giả còn không kìm nổi sự tức giận.

Cặp đôi đáng ghét Hứa Huyễn Sơn và Lâm Hữu Hữu.

Có thể nói hai diễn viên Lý Trạch Phong và Trương Nguyệt đã làm nhập vai rất thành công, khơi dậy được cảm xúc của khán giả. Thế nhưng vẫn có nhiều khán giả không phân biệt được phim ảnh và đời thực khiến diễn viên dở khóc dở cười. Một số bình luận trên mạng của người xem lại có xu hướng quá đà, thậm chí thô lỗ và khiếm nhã, chỉ vì ghét nhân vật mà không tiếc lời xúc phạm diễn viên.

Trương Nguyệt khóa bình luận nhưng không quên cảm ơn khán giả, vậy mà vẫn bị ném đá không thương tiếc.

Hàng loạt từ khóa liên quan đến vai diễn của Trương Nguyệt đã lên hot search với nhiều chủ đề khác nhau như: "Lâm Hữu Hữu liếm kem của Hứa Huyễn Sơn" (580 triệu lượt xem, 83 nghìn lượt bình luận), "chiêu trò của Lâm Hữu Hữu" (390 triệu lượt xem, 51 nghìn bình luận), "Lâm Hữu Hữu khóc" (270 triệu lượt xem, 33 nghìn bình luận), "bị Lâm Hữu Hữu chọc tức chết" (580 triệu lượt xem, 77 nghìn bình luận).

Không chỉ "ném đá" trên các diễn đàn mà fan của 30 Chưa Phải Là Hết còn tràn vào weibo của nữ diễn viên sinh năm 1994 để mắng chửi khiến cô nàng phải khóa phần bình luận. Thậm chí, khi phản ứng "thái quá" của một bộ phận netizen đã lên đến đỉnh điểm, Trương Nguyệt đã phải đăng bài thanh minh và cầu xin mọi người thương xót để không tiếp tục bị "khủng bố mạng" nữa.

Khán giả cho rằng việc lăng mạ diễn viên là bình thường, là điều diễn viên phải chấp nhận.

Thế nhưng, việc này lại không hề xảy ra đối với bạn diễn của cô là Lý Trạch Phong, khi cùng lắm người ta chỉ mắng Hứa tổng chứ không đả động gì anh chàng, ngược lại còn an ủi, động viên. Thậm chí nhiều fan còn nói sẽ tha thứ vì Lý Trạch Phong... quá đẹp trai.

Phản ứng trên Weibo của Lý Trạch Phong trái ngược hoàn toàn với Trương Nguyệt.

Khán giả quên mất chuyện này không thể trách một mình nhân vật Hữu Hữu mà bỏ qua cho người cùng hùa vào là Hứa tổng. Người ta thường chỉ "ném đá" người phụ nữ mà quên đi sai lầm của người đàn ông, nếu họ không động lòng trước lời ngon tiếng ngọt của người đẹp thì làm sao có chuyện tan nhà nát cửa? Lời phân trần này không cổ súy khán giả lăng mạ diễn viên mà chỉ cho họ một góc nhìn thoáng hơn và bớt gay gắt hơn với nhân vật.

Trong lịch sử phim ảnh thì điều này cũng đã từng xảy ra với rất nhiều diễn viên chỉ vì họ đảm nhận vai diễn quá hoàn hảo. Diễn viên gạo cội đóng vai Dung Ma Ma năm xưa trong Hoàn Châu Cách Cách đi chợ cũng bị chửi không thương tiếc phải kêu than khổ sở.

Diễn viên đảm nhận vai Dung Ma Ma cũng đã tửng bị chỉ trích nặng nề.

