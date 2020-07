Lãnh đạo xã hé lộ về con người thật của nghịch tử đánh chết bố do mâu thuẫn sau cuộc nhậu

Chiều 6/7, lãnh đạo UBND xã Nậm Lành (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái ) cho biết, cơ quan đã bàn giao đối tượng Bà Phúc Lâm (37 tuổi) cho Công an huyện Văn Chấn để tiếp tục điều tra về hành vi Giết người theo quy định của Pháp luật

Nói về vụ án mạng, lãnh đạo xã Nậm Lành thông tin: Chiều 4/7, Lâm và bố là ông Bàn Hữu Tiến (54 tuổi) có xảy ra mâu thuẫn sau khi uống rượu tại nhà riêng. Sẵn trong người có men rượu và tức giận, Lâm dùng gậy đánh bố trọng thương.

Mặc dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng Lâm không chịu tu chí làm ăn. Lâm đã có gia đình riêng nhưng thường xuyên say xỉn, có biểu hiện nghiện rượu.

Cũng theo lãnh đạo xã, trước đó, hai bố con Lâm cũng hay uống rượu và xảy ra cãi nhau, nhưng không ai ngờ được có một ngày lại xảy ra sự việc nghiêm trọng đến như vậy.

Hiện tại, gia đình đã được cơ quan chức năng bàn giao thi thể đưa về tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Công an huyện Văn Chấn đã tiếp nhận vụ án và đang điều tra theo đúng trình tự và thẩm quyền.

Vài năm trở lại đây, nhiều gia đình Việt Nam tan cửa nát nhà vì những con sâu rượu. Đơn cử như vụ việc xảy ra cách đây gần 1 năm ở Đồng Nai, nghịch tử đâm chết cha sau cuộc nhậu.

Cụ thể, chiều tối ngày 28/10/2019, ông Nguyễn Hữu Tr. (51 tuổi), bố đẻ của Nguyễn Thanh Tâm (28 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch) tổ chức ăn nhậu cùng nhóm bạn tại nhà riêng ở ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch

Người thân phát hiện sự việc đã đưa ông Tr. đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Ngay sau đó, Công an huyện Nhơn Trạch đã vào cuộc bắt giữ Tâm.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khi do ông Tr. thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn rồi về nhà chửi bới, xúc phạm mình.

Còn gia đình nạn nhân cho biết, Tâm từng có biểu hiện không bình thường về thần kinh. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

