Nghịch tử đánh đập cha mẹ già dã man trước cửa nhà dương tính với ma túy

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên bạo hành, đánh đập cha mẹ già dã man trước cửa nhà được lan truyền trên mạng xã hội khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc, phẫn nộ. Vụ việc được cho là xảy ra vào trưa 8/7 tại một ngôi nhà trên đường Lò Siêu, phường 16, quận 11, TP.HCM

Theo đoạn clip, hai vợ chồng già chở nhà về nhà trên xe máy, khi dừng ở cửa chuẩn bị vào nhà thì có một nam thanh niên từ trong nhà đi ra, được cho là con trai của hai người. Khi người cha định xách đồ đi vào trong nhà thì người con trai bất ngờ hùng hổ vung tay đấm thẳng vào đầu cha mình khiến vụ ông ngã vật xuống đất, đổ cả xe máy. Thấy vậy, người mẹ già định lại gần can ngăn thì tiếp tục bị con trai đánh mạnh vào đầu khiến bà ngã xuống đường. Sau đó, gã thanh niên cao to còn đi lại một hồi, sau đó lại lao vào đánh đập người mẹ dã man khiến cụ bà lại ngã sõng xoài xuống đất.

Theo Báo Thanh Niên , Chủ tịch UBND phường 16, quận 11, ông Lâm Tấn Hùng xác nhận vụ việc trên xảy ra tại địa phương, sau đó UBND phường đã phối hợp với Công an phường 16 để giải quyết vụ việc. Theo đó, vợ chồng ông bà N.T.L. vừa về nhà thì thấy con trai là L.T.H. (26 tuổi) đang ngồi trước cửa nên người cha già có nhắc nhở con trai ăn cơm. H. bất ngờ nổi nóng và lấy tay xô đẩy, đánh bố, bà L. định chạy ra can ngăn cũng bị H. đánh đập. Vì đa phần là phụ nữ ở nhà nên đóng kín cửa, không dám ra ngoài để can ngăn, đây là lần đầu H. có hành động như vậy. Thấy vậy, một số thanh niên ở quán cà phê gần đó đã xông vào can ngăn H., hàng xóm nhanh chóng bảo tin cho cơ quan chức năng. Toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh của hàng xóm ghi lại.



Sau đó, Công an phường 16 đã mời anh H. về trụ sở làm việc. Được biết, H. dương tính với ma túy, do đó cơ quan chức năng đã lập hồ sơ và áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc với H. Dự kiến H. sẽ được đưa tới Cơ sở xã hội Nhị Xuân (H.Hóc Môn, TP.HCM) tiến hành cách ly cải tạo 15 ngày. Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự chú ý của cư dân mạng, đa phần mọi người đều tỏ ra phẫn nộ, bức xúc trước hành vi đánh đập cha mẹ già dã man của nam thanh niên.

Theo Linh Chi/SKCĐ