Nghịch tử nghiện ma túy sát hại bố đẻ rồi trốn vào rừng ăn lá ngón tự tử

Tin tức mới nhất ngày 28/10, Báo Người Lao Động dẫn lại thông tin từ một lãnh đạo xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc con trai sát hại bố đẻ rồi trốn vào rừng ăn lá ngón tự tử.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h30 ngày 28/10 Lò Văn Ướng (SN 1994, ngụ bản Nà Tâu, xã Ngọc Chiến) đã xuống tay giết chết bố đẻ là ông Lò Văn Y. (SN 1954). Sau khi gây án, đối tượng này đã bỏ trốn vào rừng.

Khi phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã báo cáo lên cơ quan chức năng. Ngay lập tức, lực lượng chức năng huyện Mường La đã đến hiện trường tiến hành điều tra và truy bắt Lò Văn Ướng.

Hiện trường vụ việc





Đến 15h cùng ngày, Lò Văn Ướng được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng đã tử vong nghi do ăn lá ngón tử tử. Nơi tìm thấy đối tượng cách hiện trường gây án hơn 1 km.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, Lò Văn Ướng là đối tượng nghiện ma túy. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Cách đây không lâu, tại xã Cắm Muộn (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) cũng xảy ra vụ việc đối tượng giết người rồi ăn lá ngón tử tự. Cụ thể, vào khoảng hơn 8h ngày 24/9, nhiều người bất ngờ nghe tiếng la thất thanh kêu cứu từ nhà bà Vi Thị C. (cụm dân cư Huồi Máy).

Ảnh minh họa

Khi đến nơi, mọi người bàng hoàng khi phát hiện bà Vi Thị C. và chị Lô Thị Ch. (31 tuổi, con dâu bà C.) bị thương rất nặng với nhiều vết chém chí mạng trên người. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên chị Ch. đã tử vong, bà C. bị nhiều vết thương ở vùng đầu, hôn mê sâu.

Sau khi gây án, đối tượng Vi Văn Cư (SN 1989, trú cụm dân cư Huồi Máy, bản Cắm Pỏm, xã Cắm Muộn) đã mang theo một khẩu súng kíp rồi bỏ trốn vào rừng.

25/9 trong tình trạng Sức Khỏe yếu, kiểm tra phát hiện trong túi quần có lá ngón. Người này đã tử vong không lâu sau đó. Sau đó, đối tượng được tìm thấy vào ngày



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ