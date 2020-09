Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải có hẹn tái xuất phim Vu Chính, fan "Diên Hi Công Lược" đứng ngồi không yên

rước đây Vu Chính từng hứa hẹn sẽ giao vai nữ chính này cho Bạch Lộc nhưng khi nghi vấn hẹn hò của cặp đôi Hứa Khải - Bạch Lộc nổ ra, nữ chính đã được đổi thành Angela Baby . Dự án ấp ủ từ lâu của Vu Chính - biên kịch vàng trong làng điện ảnh Hoa Ngữ - mang tên "Thượng Thực" đã có những màn "nhá hàng đầu tiên khiến mọt phim Trung đứng ngồi không yên. Nếu như tBạch LộcAngela Baby

Những thông tin về "Thượng Thực" được fan "bóc" ngay trên Weibo (Nguồn: Kenh14)

Thế nhưng theo một nguồn tin xuất hiện trên Weibo gần đây, dự án phim truyền hình mới của Vu Chính mang tên "Thượng Thực" sẽ do Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn đóng chính. Tin tức này được các blogger đồng loạt chia sẻ đã khiến các fan cứng của "Diên Hi Công Lược" phát cuồng. Vậy lí do đằng sau quyết định thay đổi phút chót của cha đẻ "Diên Hi Công Lược" là gì vậy?

Chuyện tình Phó Hằng - Anh Lạc từng lấy đi nhiều nước mắt của người xem "Diên Hi Công Lược" một thời

Hiện cả Vu Chính và đội ngũ sản xuất của "Thượng Thực" đều chưa lên tiếng xác nhận 100% thông tin này làm fan càng thêm sốt ruột. Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải từng là cặp đôi rất được lòng khán giả sau thành công của " Diên Hi Công Lược" . Cả hai đã có những khoảnh khắc cực tình và suýt hứa hẹn trăm năm nhưng rồi không được về với nhau khiến người xem xót xa tới tận những giây phút cuối cùng. Sự trở lại của Ngụy Anh Lạc thông minh, lanh lợi và Phó Hằng điển trai, si tình trong tác phẩm mới luôn là điều mà khán giả mong chờ.

Vậy nhưng khán giả yêu phim Trung cũng không khỏi lo lắng vì kể từ sau sự thành công vượt bậc của "Diên Hi Công Lược", diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn liên tục bị ném đá tơi tả bởi phần thể hiện đơ cứng khó có thể chấp nhận. Tuy nhiên không ít fan đã vui tính đùa rằng có biên kịch vàng Vu Chính chống lưng thì khán giả không phải lo về chất lượng.

Những lo lắng của fan





Khán giả cũng nói lên tiếng lòng, "van xin" Vu Chính đừng thêm ngược Hứa Khải - Ngô Cẩn Ngôn bởi chuyện tình dang dở của cả hai trong "Diên Hi Công Lược" đã quá đau lòng rồi.

"Thượng Thực" là bộ phim kể về quá trình trưởng thành của nữ chính với câu chuyện tình đặc biệt cùng chàng trai thanh mai trúc mã. Tác phẩm này mang đề tài về mỹ vị, một chủ đề mới lạ hiện đang được các nhà làm phim xứ Trung chú trọng khai thác và hi vọng sẽ kích thích người xem. Nếu không có gì thay đổi bộ phim sẽ khai máy vào tháng 10 năm nay.

