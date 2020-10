Hái hoa chuông trong rừng về ăn, 3 người Lạng Sơn bị ngộ độc hôn mê

Khoảng 23h ngày 29/9/2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận 3 bệnh nhân L.T.Y (75 tuổi), L.M.C (50 tuổi) và N.V.B (57 tuổi) đều trú tại xã Liên Hội, huyện Văn Quan nhập viện sau khi cùng ăn một loại hoa hái trên rừng.

Theo người nhà, chiều cùng ngày, anh C và B lên rừng phát hiện một loại hoa hình giống chiếc chuông, có màu vàng, rủ xuống. Vì nhầm hoa này với một loại hoa khác ăn được nên các anh đã hái về xào ăn. Ngoài hai anh em còn có bà Y là mẹ anh C. cùng ăn hoa chuông.

Sau bữa ăn khoảng 5 tiếng, cả 3 người có dấu hiệu hôn mê, gọi hỏi không trả lời nên được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn. Cả 3 bệnh nhân bị ngộ độc nhập viện với các dấu hiệu hôn mê, kích thích, vật vã, tím tái, suy hô hấp , ngừng thở. Ngay sau đó, bệnh nhân được rửa dạ dày , dùng than hoạt tính, hỗ trợ tuần hoàn, hô hấp. Riêng bệnh nhân C. do suy hô hấp nặng, ngừng thở nên phải thở máy.