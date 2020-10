Cùng uống rượu tại đám giỗ, hai ngày sau 3 người nhập viện vì ngộ độc methanol

Trường hợp thứ nhất là Ngô Duy H. (31 tuổi, ở Tiên Du, Bắc Ninh). Theo lời kể của người nhà, trưa 11/10 H. đi đám giỗ và có uống khoảng 10 chén rượu.

TS.BS Nguyễn Tiến Dũng - Trung tâm chống độc cho biết bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, có dấu hiệu phù não, huyết áp tụt, đồng tử giãn, tím tái. Xét nghiệm thấy tình trạng nhiễm toan chuyển hóa nặng, nồng độ methanol trong máu là 79 mg/dL.

Các bác sĩ chỉ định lọc máu, dùng thuốc giải độc, hồi sức cấp cứu… Sau hai ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh trở lại, tự thở tốt và đang dần hồi phục.

Trường hợp thứ hai là Trần Văn S. (34 tuổi, ở Bắc Giang). Bệnh nhân vào viện ngày 13/10 vì nhìn mờ, đau mỏi toàn thân, buồn nôn. Trước đó, bệnh nhân cũng uống rượu tại đám giỗ cùng bệnh nhân trên. Được biết, anh này đã uống khoảng 300ml rượu.



Kết quả xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhân cũng bị ngộ độc cồn công nghiệp methanol và đã được điều trị cấp cứu theo phác đồ.



Kế đến ngày 14/10, Trung tâm chống độc cũng tiếp nhận bệnh nhân thứ ba được chẩn đoán ngộ độc cồn công nghiệp methanol sau uống rượu cùng ở đám giỗ trên.



TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết các bệnh nhân này đã uống phải rượu được pha chế từ cồn công nghiệp methanol. Đây là loại cồn vốn chỉ sử dụng cho sản xuất công nghiệp.



BS cho hay, methanol khi đi vào cơ thể cũng gây cảm giác say giống rượu, khi uống vị không khó chịu (thực tế hơi ngọt). Tuy nhiên triệu chứng ngộ độc methanol thường xuất hiện sau 1-2 ngày. Nguyên nhân do methanol trong cơ thể âm thầm được chuyển thành axit formic rất độc, máu bị nhiễm axit gây triệu chứng thở nhanh và sâu giống như khó thở.

Các triệu chứng nặng hơn như tổn thương mắt gây nhìn mờ, mù, với não gây hoại tử não, phù não, hôn mê và dễ tử vong.



Cũng theo BS Nguyên, ở Việt Nam phần lớn bệnh nhân ngộ độc methanol đến bệnh viện muộn do không nghĩ rằng mình bị ngộ độc. Khi đó nhiều người đã bị tổn thương não, mắt, nguy cơ tử vong 30-50%. Nhiều trường hợp dù giữ được tính mạng cũng dễ bị di chứng mù mắt.



