Ngỡ ngàng người đàn ông chèo thuyền ở Tràng An với tư thế 'lạ' nổi danh TikTok

Trước hình ảnh người đàn chèo thuyền ở Tràng An với tư thế 'lạ', du khách nước ngoài không khỏi trầm trồ thích thú.

Việt Nam đang dần trở thành điểm đến được các du khách nước ngoài yêu thích lựa chọn ghé thăm, du lịch . Đối với những vị khách ngoại quốc, bên cạnh việc trầm trồ với những danh lam thắng cảnh non xanh nước biếc, xuýt xoa với ẩm thực ngon mắt ngon miệng, họ còn không khỏi ấn tượng về cách sinh hoạt và lao động của người dân Việt Nam.





Chẳng hạn như mới đây, một đoạn clip ngắn do người nước ngoài ghi lại về một người đàn ông đang trèo thuyền đã gây bão mạng xã hội . Trong clip, người đàn ông mặc áo xanh tím đang chèo thuyền có thể là tại Tràng An hay Chùa Hương đưa du khách nước ngoài đi thăm thú cảnh sông nước với tư thế 'lạ': chèo thuyền bằng chân vô cùng điệu nghệ. Người quay clip còn nói rằng: "Chúng ta có thể đánh giá cao người Việt qua cách mà họ chèo thuyền?".

Những hoạt động bình dị và đời thường của người lao động Việt, chẳng hạn như những người chèo ghe, chèo thuyền bỗng trở nên thú vị trong góc nhìn của những người bạn nước ngoài. Bởi lẽ họ thường thấy người ta chèo thuyền bằng tay, chứ không mấy khi thấy người lái đò chèo bằng chân, thậm chí còn 'rảnh tay' để cầm ô che nắng thế này. Hành động chèo đò bằng chân đã trở thành một thói quen đối với những người lái đò trong du lịch sông nước, hai chân linh hoạt đã thay thế cho đôi tay một cách rất thành thạo.



Thậm chí ngay cả với người Việt Nam, không ít người cũng tỏ ra ngạc nhiên với hành động này. Một số bình luận của cư dân mạng như sau:

Đối với người Việt mình là bình thường nhưng đối với khách Tây thì là cả một điều kì lạ đấy. Người Việt hãnh diện ghê".

"Chắc họ bất ngờ lắm, mình là người Việt Nam mà mình lần đầu nhìn còn thấy nể. Có lẽ đó là công việc hàng ngày, nuôi sống họ nên họ thành thục lắm".

"Chèo bằng chân là cả một nghệ thuật đó nha! Nhìn mặt anh ấy lại cực thần thái nữa, tay che ô mới chịu".

"Đỉnh cao nha, không phải ai cũng làm được đâu nhé. Mình là người Việt mà cũng thấy hãnh diện thay".

Sau khi video được đăng tải, rất nhiều người nước ngoài đã bình luận và bày tỏ mong muốn một lần đến Việt Nam du lịch để được chứng kiến tận mắt. Dù vậy, việc chèo thuyền bằng chân vẫn là một hành động khá nguy hiểm, du khách không nên bắt chước, và ngay cả những người lái đò chuyên vẫn có thể xảy ra sự cố.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ