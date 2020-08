Ngỡ ngàng người đàn ông tại Anh bỏ túi 30 tỷ đồng nhờ đào được mảnh kim loại lạ hình bông hoa

Một chứng tích lịch sử nhân loại được cho là có niên đại tới 2.000 năm được khai quật nhờ người đàn ông đam mê khảo cổ tên Mike Smith (45 tuổi), sống tại Milford Haven, xứ Wales ( Anh quốc ).

Theo lời kể của Mike, một mảnh kim loại hình hoa được anh phát hiện ra trong lúc dò tim kim loại, anh chỉ nghĩ rằng nó có thể là một chiếc trâm thời Trung cổ. Tuy nhiên, sau đó, anh đã tìm hiểu và biết được mảnh kim loại này là một phần của bộ yên cương ngựa có niên đại tới 2.000 năm.

Mike và mảnh kim loại hình hoa anh tìm thấy đầu tiên.

Từ mảnh kim loại này Mike nghĩ sẽ vẫn có thể tìm được nhiều hơn và tiếp tục công cuộc đào bới. May mắn thay, anh đã phát hiện ra nhiều bộ phận khác của một cỗ xe ngựa ở cùng vị trí đó. Theo tờ The Sun, vị trí mà Mike khám phá ra di tích vô cùng quý giá và quan trọng này là một mảnh đất trên cánh đồng ở Nam Pembrokeshire, xứ Wales.

Mike tìm thêm được mảnh vụn trên cùng vị trí đó.

Khi Mike công bố về kết quả tìm kiếm của mình, các nhà khảo cổ học sau đó đã vào cuộc để cùng khai quật và khám phá.

Mảnh đất đang tiếp tục được khai phá.

Sau khi được giám định chuyên nghiệp, các nhà khảo cổ học kết luận cỗ xe ngựa mà Mike khai quật được là thuộc về bộ tộc người Celts (còn gọi người Xen-tơ, là một nhóm đa dạng các bộ lạc, bộ tộc và dân tộc thời kì đồ sắt và thời kì đầu Trung Cổ ở châu Âu, và từng nói các ngôn ngữ Celts).

Celts là một bộ tộc thời Trung cổ.

Khi sử dụng radar xuyên đất, các nhà khảo cổ học còn phát hiện thêm các rãnh và tường của một khu dân cư thời Trung cổ bị chôn vùi. Theo ghi chép lịch sử, các thủ lĩnh cấp cao trong thời kỳ đồ sắt được chôn cất cùng với xe ngựa, ngựa và vũ khí của họ. Do đó, các nhà khảo cổ học hi vọng vào những khám phá mới tại khu vực này.

Với những đóng góp to lớn của mình, Mike sẽ nhận được một phần thưởng mà anh còn không dám tin. Theo đó, một ủy ban định giá sẽ đưa ra con số cụ thể, Mike và chủ của mảnh đất sẽ được chia theo tỉ lệ 50/50. Ước tính số tiền mà Mike có thể nhận được có thể lên tới 1 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 30 tỉ đồng).

"Tôi vẫn không thể tin được, đó là một phần thưởng quá lớn", Mike nói khi biết được mình sẽ được nhận khoản tiền thưởng lên tới 6, 7 con số mà nhiều người mơ ước.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ