Ngỡ ngàng với nhà ga đèo Hải Vân nên thơ tựa khung cảnh trong phim cổ tích

Nhà ga trên đèo Hải Vân nằm lọt thỏm trong rừng cây xanh tươi tốt, hoang sơ mà an bình tựa khung cảnh trong phim cổ tích.

Đà Nẵng vốn là một trong những điểm du lịch hút khách bậc nhất với vô vàn những địa điểm đẹp hút hồn như Cầu Vàng, cầu Tình Yêu, biển Mỹ Khê,... Tất nhiên, Đà Nẵng không chỉ có những địa điểm này, mà còn vô số tọa độ check-in đẹp lung linh nằm cách xa trung tâm mà không phải ai cũng biết mà lui tới.

Đến Đà Nẵng, du khách nhất định nên dành thời gian để ghé thăm cung đường đèo Hải Vân vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Đèo Hải Vân từng lọt vào top 10 cung đường ven biển đẹp nhất thế giới do tờ Guardian bình chọn, hớp hồn biết bao khách du lịch bởi vẻ đẹp nao lòng giữa rừng cây núi cỏ. Dù đây là con đường hiểm trở nhất nhì Việt Nam với những khúc cua hiểm hóc, như đèo Hải Vân với khung cảnh một bên là núi rừng, bên kia là biển xanh trong vắt vẫn khiến nhiều tín đồ thích xê dịch tìm đường tới đây ít nhất một lần.

Mới đây, quanh khu vực đèo Hải Vân đang nổi rần rần 2 điểm check-in mới với khung cảnh lung linh tựa thước phim cổ tích. Đi qua Hải Vân Quan khoảng 5km, bạn sẽ thấy một đoạn đường nhỏ xuôi dốc để đi tới ga Hải Vân Bắc. Ga Hải Vân Bắc nối giữa ga Lăng Cô với ga Hải Vân, thuộc huyện Phú Lộc, Huế.

Men theo đường ray nằm giữa rừng cây, du khách tưởng như đi lạc vào thế giới bí mật trong Spirited Away - Vùng đất linh hồn. Tránh xa cái ồn ào, xô bồ của đô thị, bạn dạo bước bên đường ray tàu hỏa, lắng nghe tiếng xào xạc của lá, gió thổi hiu hiu mát rượt bên tai. Dọc hai bên đường ray là cảnh thiên nhiên tuyệt sắc, với những loài cỏ cây mọc xanh mơn mởn, phía trên là bầu trời xanh mây trắng nên thơ.





Ngay dưới chân đèo Hải Vân hùng vĩ là cây cầu vòm Đồn Cả, thơ mộng và hùng vĩ tựa cổng trời giữa thiên nhiên cây cỏ. Cây cầu vòm được thiết kế với các khoang mái vòm và cột đá kiên cố. Giới trẻ ưu ái gọi nơi đây là "cánh cổng thiên đường", sừng sững giữa nền trời xanh ngắt, bao quanh là rừng cây cao lớn, tốt tươi. Dưới chân cầu vòm là một con suối nhỏ nước chảy rì rào, với làn nước trong vắt, mát lạnh. Từ trên cao nhìn xuống, đường ray xe lửa và cây cầu vòm tựa một dải lụa mềm, cùng đoàn tàu hỏa lao vun vút qua tạo nên khung cảnh nên thơ tựa như đoàn tàu Tốc hành Hogwarts Express băng qua núi rừng.





Cầu vòm Đồn Cả ở lưng đèo Hải Vân, chỉ cần đi theo chỉ dẫn của Google Maps là du khách có thể tới đúng nơi. Lưu ý là quãng đường hơi dốc, vì thế mọi người nên đi xe số sẽ an toàn hơn nhé. Đi hết đường tới đến đường ray thì du khách rẽ phải để tới ga Hải Vân Bắc. Sau khi xin gửi xe, các bạn nên đi bộ xuôi về phía bên phải khoảng 700m (băng qua 1 trạm gác nhỏ, 1 đồn gác khác và cả cây 1 cầu nhỏ nữa) thì sẽ thấy bậc thang đi xuống phía bên tay phải.

Chú ý bậc thang nơi đây bởi được thiết kế khá nhỏ, nhiều dây leo dễ trơn trượt. Đi tiếp đên thành cầu sẽ thấy một con đường nhỏ dẫn xuống dòng suối dưới chân cầu vòm, hãy men theo đường này xuống dưới để nhìn toàn cảnh "cổng thiên đường" nên thơ nhé.

Du khách tới đây tham quan, chụp ảnh sống ảo cần lưu ý đường ray tàu hỏa này vẫn đang hoạt động, cần chú ý đèn tàu báo hiệu. Thông thường khoảng 30 phút sẽ có 1 đoạn tàu chạy qua, vào cuối tuần thì khoản hơn 15 phút. Dù có mải mê check-in với đường ray thơ mộng này thế nào thì vẫn nên để ý thời gian để tránh tàu nhé, an toàn vẫn là trên hết!

Theo Linh Chi/SKCĐ