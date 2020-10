Ngó nghiêng bộ sưu tập túi Hermès Birkin triệu đô của Cardi B, hóa ra một nửa là do chồng cũ tặng

Không có gì bí mật khi nữ rapper Cardi B đang tận hưởng một cuộc sống xa hoa mà nhiều người mơ ước. Cô nàng thể hiện sự giàu có của bản thân từ bộ móng tay được trang trí bằng pha lê phức tạp cho đến hàng trăm bộ trang phục tới từ các nhà thiết kế nổi tiếng thế giới.

Nữ rapper 28 tuổi ngoài việc mê sắm đồ hiệu còn rất yêu thích việc quảng bá bộ sưu tập thời trang cao cấp trị giá hàng triệu đô của mình. Và một trong những món đồ chủ lực quan trọng nhất trong tủ quần áo của cô ấy chắc chắn là những chiếc túi danh giá Hermès Birkin mang đầy tính biểu tượng mà Cardi thường mang theo để hoàn thiện mỗi bộ trang phục của mình.

Cardi B phát cuồng vì những chiếc túi Hermès Birkin

Vừa trở về nhà sau sinh nhật lần thứ 28 xa hoa tại Las Vegas, Cardi B đã dành thời gian chia sẻ cho fan hâm mộ một cái nhìn thoáng qua về bộ sưu tập túi xách Hermès của mình. Bên cạnh chiếc tủ trưng bày túi là một chiếc thang cao từ sàn đến trần nhà để cô ấy có thể dễ dàng với tới những "đứa con cưng" của mình.

"Chọn một màu đi" là chiếc caption mà Cardi B chú thích bài đăng trên Instagram của mình khi đứng trước bức tường túi ấn tượng, có khả năng trị giá tới cả triệu đô la. Bức ảnh Cardi B đăng tải trên trang Instagram cá nhân

Người xem không khỏi lóa mắt khi nhìn thấy bộ sưu tập 23 chiếc túi Birkin với nhiều thiết kế, màu sắc cực kỳ hiếm và nhiều chiếc là loại "có một không hai". Sự đa dạng trong bộ sưu tập của cô ấy khiến ngay cả những sao nổi tiếng của Hollywoid cũng phải ngưỡng mộ. Cardi B sở hữu gần như mọi thiết kế, từ một mẫu croc 35cm ở Bleu Electrique đến một trong những phiên bản sọc của mùa xuân / hè 2020 của phong cách Sellier Birkin tối giản.

Những lựa chọn túi Hermès Birkin của Cardi nói lên niềm yêu thích màu sắc, chi tiết và độ quý hiếm của nữ rapper. Nhiều sản phẩm có trong bộ sưu tập của Cardi được liệt vào dạng "đặc biệt khó mua". Phiên bản in họa tiết rằn ri của cô là tác phẩm của Jay Ahr’s Jonathan Riss, nhà thiết kế người Bỉ gốc Hồng Kông chuyên tô điểm cho túi Hermés Birkin bằng phương pháp in và thêu. Tương tự như vậy, chiếc túi Birkin đính pha lê Swarovski mà Cardi B sở hữu có sự giúp sức của Privé Porter, người đã cùng Offset lên kế hoạch đính đá cho chiếc túi này khi anh ta tặng Cardi món quà trị giá hơn 100 nghìn đô la vào Giáng sinh năm ngoái.

Cardi B thường phối túi Birkin cùng gần như mọi bộ trang phục





Trong các bình luận, người chồng cũ của Cardi B là rapper Offset đã để lại một bình luận hài hước về bộ sưu tập túi xách của cô. "Tôi chịu trách nhiệm bỏ tiền cho 15 chiếc trong số đó đấy" nam rapper nói. Nhưng Offset không phải là người duy nhất đã chiều chuộng Cardi B bằng những chiếc túi sang trọng. Vào cuối tuần trước nhân dịp sinh nhật lần thứ 28 của Cardi B, Kylie Jenner đã tặng Ngôi Sao rapper một chiếc Birkin màu xanh baby (thường có giá khoảng 40.000 đến 50.000 USD) và hiện đang nằm trong tủ quần áo của cô, trên kệ thứ ba từ dưới lên.

Món quà sinh nhật Kylie Jennie tặng Cardi B

Theo Thanh Thùy/SKCĐ