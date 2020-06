Ngoài đồng lúa chín vàng, Ninh Bình còn đầm sen nở rộ ngát hương đón hè

Đến hẹn lại lên, thời điểm tháng 6-7 mùa hè cũng là mùa sen nở rộ ở Ninh Bình. Đây chính là thời điểm vô cùng thích hợp để đi du lịch Ninh Bình và khám phá vô vàng cảnh đẹp mê lòng người ở nơi đây.

Dưới bầu trời xanh mây trắng, nắng vàng ấm áp, những bông sen xinh đẹp vươn mình khoe sắc giữa núi non nghìn trùng. Khung cảnh thiên nhiên nơi đây đẹp tới nao lòng khiến ai cũng muốn nhìn ngắm mãi không thôi, không cầm lòng được mà phải chụp lấy chụp để ảnh mà lưu giữ khoảnh khắc ấy.

Khu đầm sen đẹp như tranh vẽ này tọa lạc dưới chân núi Ngọa Long, Hang Mua, Ninh Bình. Một bên là ngọn núi Ngọa Long sừng sững với đỉnh Hang Múa, bên kia là cánh đồng lúa chín vàng, khu đầm sen này quả nhiên đã trở thành một địa điểm check-in lý tưởng của giới trẻ. Cảnh đẹp đến nao lòng khiến không chỉ những bạn nữ "trót yêu" mà cả những bạn nam cũng tò mò tới đây khám phá, sống ảo.

Giữa hồ sen ở chân núi Ngọa Long có một lối đi bằng gỗ hình bông sen khổng lồ, nằm lọt giữa đầm sen thơm ngát. Du khách có thể thỏa thích đi dạo trên con đường này, chụp những bức ảnh mê ly bên đầm sen.

Khác với sen ở Hà Nội, những đóa hoa sen ở Ninh Bình có cánh nhỏ, nhọn hơn và cũng vô cùng đẹp đẽ, thơm ngát. Để có những bức ảnh sống ảo "đẹp hết nấc" bên đầm sen, nhiều chị em đã xúng xính diện những chiếc váy cầu kỳ dáng rộng xòe. Một số nàng bật mí rằng những chiếc váy xinh xắn này có thể thuê ở những khu dịch vụ thuê đồ du lịch ở Ninh Bình với giá khá "ổn áp": chỉ khoảng từ 70k - 150k.

Hoa sen ở Ninh Bình vẫn còn nở rực đến tháng 7, chị em nên sắp xếp thời gian ghé thăm Ninh Bình sớm nhé. Thời điểm này mùa hè đang vào những ngày oi bức, nắng gắt, bình minh cũng xuất hiện sớm nên du khách nếu muốn săn bình mình thì cần lưu ý xuất phát sớm từ 5h đến 5h30 sáng. Sau đó chị em có thể thong dong leo lên đỉnh Hang Múa để tiếp tục ngắm cảnh thiên nhiên non nước nơi đây.

Theo Linh Chi/SKCĐ